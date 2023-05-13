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中澳經貿對話機制重啟 部長級經濟聯委會時隔6年舉行

記者陳宥菘／即時報導
澳洲貿易部長法瑞爾（左）近日到訪北京，與中國商務部長王文濤共同召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，此會議是時隔6年後再次啟動。（中新社、歐新社）
澳洲貿易部長法瑞爾（左）近日到訪北京，與中國商務部長王文濤共同召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，此會議是時隔6年後再次啟動。（中新社、歐新社）

澳洲貿易部長法瑞爾近日到訪北京，除了與中國商務部長王文濤會面，12日雙方還共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會，這是聯委會時隔6年再次舉行。中國商務部13日表示，雙方於會中進行坦誠、專業、全面的交流，並一致同意重啟經貿對話機制，加強經貿對接與合作。

法瑞爾於11日抵達北京，這是澳洲貿易部長4年來首度訪中，外界解讀中澳貿易問題可望逐步解凍，雙邊關係逐漸回溫。

據中國商務部消息，王文濤提到，聯委會時隔6年再次啟動，具有標誌性意義。法瑞爾則表示，聯委會的重啟發出了澳中關係向好的重要信號，也預示著雙邊經貿合作的穩定發展，法瑞爾並稱，雙方近期在推進雙邊經貿關係、妥善處理彼此重點經貿關切方面取得「實質性進展」。

王文濤強調，中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，雙方應繼續落實好兩國領導人峇里島會晤重要共識，著眼於中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。

他還表示，中方願與澳方一道，共同拓展更多合作領域，希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。

法瑞爾則回應，澳中經貿關係強勁有力，中澳自貿協定推動雙邊經貿合作持續增長，為澳經濟繁榮和人民福祉作出積極貢獻。澳方願繼續與中方加強在世界貿易組織、亞太經合組織等多邊和區域平台中的合作。

中國商務部指出，王文濤與法瑞爾就落實兩國領導人峇里島會晤的重要共識、穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行坦誠、專業、全面的交流。

會中，中澳雙方一致同意，重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數字貿易和電子商務領域開展合作。

商務部 北京 澳洲

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