美聽證會籲制裁香港國安法官 港府嗆：恫嚇卑劣無恥

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就「香港問題」舉行聽證會並發布研究報告，會議促請美國政府對29位涉侵犯人權與破壞香港法治的香港國安法官進行制裁。圖為委員會主席史密斯。（取材自YouTube）

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就香港 問題舉行聽證會，且發布一份列出29位香港國安法官的研究報告，逐一細指他們如何侵犯人權與破壞香港法治，並促請美國政府對這些法官進行制裁。對此，港府12日表示，強烈譴責並堅決反對針對香港法官作出惡意詆毀和卑劣恫嚇，並批此行為卑劣無恥，是企圖干預香港司法制度。

澎湃新聞報導，港府新聞處12日發布聲明批評，該份研究報告點名制裁香港法官，卑劣無恥地蓄意對香港法官惡意施加壓力，企圖干預香港司法程序，損害香港執行司法公義的制度，至為可鄙。

港府續批，美國政客口說維護法治，但實際上以政治凌駕法律，嚴重破壞法治，表裏不一的「雙標」虛偽面目表露無遺，更嚴重違反國際法和國際關係的基本原則。

港府反嗆，自國安法實施以來，美國政客一直假借不同事件、場合和藉口，對盡責、忠誠和依法落實國安法的香港肆意攻擊。美國政客出於政治動機，妄圖重複謊言，弄假成真，破壞香港司法公正，只反映其小人之心，行為下流，最終自暴其短，理屈詞窮，注定失敗。

另針對黎智英 之子黎崇恩、香港高等法院律師任建峰出席聽證會，港府說，譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，並對任建峰參與「此等政治鬧劇」，強調行為令人髮指。

港府稱，香港法官不論案件是否涉及國家安全，一直都是獨立公正地履行司法職務，不受任何干預，且國安法關於指定法官的安排，絕無損害法官的公正性或香港法院在審理案件時行使獨立審判權。

港府還稱，在《基本法》和《香港人權法案》保障下，包括涉及國安法的刑事被告人，均享有接受行使獨立審判權的司法機關進行公正審判的權利。

港府並提到，國安法就國安案件加入嚴格的保釋門檻，但並沒有否定無罪推定的法律原則，且部分被控危害國安罪行的被告已獲准保釋。