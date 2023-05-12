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美聽證會籲制裁香港國安法官 港府嗆：恫嚇卑劣無恥

記者陳宥菘／即時報導
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就「香港問題」舉行聽證會並發布研究報告，會議促請美國政府對29位涉侵犯人權與破壞香港法治的香港國安法官進行制裁。圖為委員會主席史密斯。（取材自YouTube）
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就「香港問題」舉行聽證會並發布研究報告，會議促請美國政府對29位涉侵犯人權與破壞香港法治的香港國安法官進行制裁。圖為委員會主席史密斯。（取材自YouTube）

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就香港問題舉行聽證會，且發布一份列出29位香港國安法官的研究報告，逐一細指他們如何侵犯人權與破壞香港法治，並促請美國政府對這些法官進行制裁。對此，港府12日表示，強烈譴責並堅決反對針對香港法官作出惡意詆毀和卑劣恫嚇，並批此行為卑劣無恥，是企圖干預香港司法制度。

澎湃新聞報導，港府新聞處12日發布聲明批評，該份研究報告點名制裁香港法官，卑劣無恥地蓄意對香港法官惡意施加壓力，企圖干預香港司法程序，損害香港執行司法公義的制度，至為可鄙。

港府續批，美國政客口說維護法治，但實際上以政治凌駕法律，嚴重破壞法治，表裏不一的「雙標」虛偽面目表露無遺，更嚴重違反國際法和國際關係的基本原則。

港府反嗆，自國安法實施以來，美國政客一直假借不同事件、場合和藉口，對盡責、忠誠和依法落實國安法的香港肆意攻擊。美國政客出於政治動機，妄圖重複謊言，弄假成真，破壞香港司法公正，只反映其小人之心，行為下流，最終自暴其短，理屈詞窮，注定失敗。

另針對黎智英之子黎崇恩、香港高等法院律師任建峰出席聽證會，港府說，譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，並對任建峰參與「此等政治鬧劇」，強調行為令人髮指。

港府稱，香港法官不論案件是否涉及國家安全，一直都是獨立公正地履行司法職務，不受任何干預，且國安法關於指定法官的安排，絕無損害法官的公正性或香港法院在審理案件時行使獨立審判權。

港府還稱，在《基本法》和《香港人權法案》保障下，包括涉及國安法的刑事被告人，均享有接受行使獨立審判權的司法機關進行公正審判的權利。

港府並提到，國安法就國安案件加入嚴格的保釋門檻，但並沒有否定無罪推定的法律原則，且部分被控危害國安罪行的被告已獲准保釋。

聲明指，香港司法機構也強烈譴責任何向法官和司法人員施以不當壓力的企圖，並稱這些企圖是對香港的法治、獨立司法制度，以及法官和司法人員作出公然和直接的侵犯，絕對不能接受。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就「香港問題」舉行聽證會並發布研究...
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）11日就「香港問題」舉行聽證會並發布研究報告，會議促請美國政府對29位涉侵犯人權與破壞香港法治的香港國安法官進行制裁。（取材自YouTube）

香港 黎智英

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