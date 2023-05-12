我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

中央社台北12日電
（取自新華網）
（取自新華網）

中美科技戰持續升級之際，中國造芯運動再傳噩耗。因為燒錢不敷成本，手機大廠OPPO今天決定終止研發晶片，關閉旗下的晶片設計公司哲庫科技（ZEKU），逾3000員工面臨失業。

OPPO退出後，中國手機業只剩下華為、小米自研晶片。華為此前研發出5G晶片，但因為遭美國制裁，迄今只能生產4G手機。

綜合澎湃新聞、證券時報等陸媒報導，不到4年時間，OPPO決定終止晶片研發業務。

OPPO今天表示，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫ZEKU業務。

OPPO在聲明中稱，「這是一個艱難的決定」，會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。

OPPO於2019年8月成立守樸科技，隔年改名為哲庫科技，總部設在上海，並在北京、西安、成都、美國和日本等地成立設計分部，團隊超過3000人。

OPPO當時喊出投入人民幣500億元（約72億美元）做自己的手機晶片，祭出高薪在業內積極搶人，其中不少來自華為海思、高通、聯發科等晶片設計龍頭資深人員。

哲庫研發量產的是ISP（圖像訊號處理器）晶片，而不是最難的手機核心晶片SoC，雖然盛傳OPPO欲造出自己的SoC。OPPO手機目前搭載高通、聯發科的SoC。

2021年12月，OPPO宣布推出全球首顆6nm影像專用NPU晶片MariSilicon X。2022年12月14日，OPPO未來科技大會發布第二顆自研晶片馬里亞納MariSilicon Y，宣稱新產品實現行業最快的12Mbps藍芽速率。

報導指出，晶片研發相當燒錢，沒有規模放量來分擔成本，將使得晶片成本居高不下，自研晶片遠沒有對外採購的晶片來得經濟。

分析稱，目前整體消費電子市場依舊疲軟，全球智慧手機市場依然有兩位數下滑，復甦時間被大大延後，這應該是OPPO做出戰略調整的主要原因。

綜合調研機構發布的報告，OPPO雖然在2023年第一季的智慧手機出貨量居中國第一、全球第4，但中國市場第一季出貨量年減13.1%，全球市場更減少14%。業界普遍預計下半年市場才會復甦。

晶片 手機 華為

上一則

寧德時代「電池王」王座不保 取而代之的會是它？

延伸閱讀

分析：中國晶片加速「去美化」 高端製程仍難克服

分析：中國晶片加速「去美化」 高端製程仍難克服
彭博：蘋果難以扭轉晶片過度依賴在台生產的局面

彭博：蘋果難以扭轉晶片過度依賴在台生產的局面
韓媒：美中衝突 讓台灣在美國晶片市占衝上第1

韓媒：美中衝突 讓台灣在美國晶片市占衝上第1
南韓公布十年晶片發展藍圖 追求半導體霸權

南韓公布十年晶片發展藍圖 追求半導體霸權

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

2023-05-08 05:30

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她