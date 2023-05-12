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寧德時代「電池王」王座不保 取而代之的會是它？

記者戴瑞芬／即時報導
比亞迪因推出「刀片電池」獲得特斯拉青睞。圖源：汽車科學島
比亞迪因推出「刀片電池」獲得特斯拉青睞。圖源：汽車科學島

中國新能源車電池龍頭寧德時代，蟬聯多年的王座即將不保，4月寧德時代裝車量10.3 GWh，雖居榜首，但當月市占率僅為40.83%，創近一年新低。不過，比亞迪裝機量增長近九成，市占率近30%，距離王座越來越近。

比亞迪不但做電子晶片代工、還組裝手機、甚至造車，更因推出「刀片電池」獲得特斯拉青睞，新一代「六棱柱電池」也即將問世，因此動搖「寧王」地位，全球電池市場排名可能因此大洗牌。

據中國基金報報導，今年以來，中國動力電池競爭格局出現微妙變化，過去將近佔據半壁江山的寧德時代市占正逐步下滑。今年1月至4月寧德時代市占率分別為44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。

而寧德時代身後，比亞迪以磷酸鐵鋰電池，正迎頭趕上。

磷酸鐵鋰和三元電池為中國動力電池兩大主流路線。2018至2020年磷酸鐵鋰電池的裝車量均低於三元電池。但磷酸鐵鋰憑藉安全性和成本優勢，2021年7月磷酸鐵鋰電池市占首度超越三元電池，此後便一直保持領先。

4月中國磷酸鐵鋰電池裝車量為17.1 GWh，年漲超九成，市占達68.1%，已經領先三元電池逾36個百分點。

今年前4月比亞迪裝機量達27.73 GWh，較去年同期增長88.9%。且前4月的市占率也達30.47%，相較去年同期市占22.75%。也就是說，一年之內，比亞迪市占率提升了7.72個百分點。

以比亞迪市占增長的追趕速度，寧德時代的王座岌岌可危，面臨威脅。

今年前四月中國動力電池裝車量排名。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中國基...
今年前四月中國動力電池裝車量排名。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中國基金報
繼刀片電池後，比亞迪去年8月公布最新電池專利「圓柱體造型的六稜柱電池」，即將問世...
繼刀片電池後，比亞迪去年8月公布最新電池專利「圓柱體造型的六稜柱電池」，即將問世。圖源：汽車之家
4月中國動力電池裝車量排名。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中國基金報
4月中國動力電池裝車量排名。資料來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中國基金報

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