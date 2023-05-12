我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

黑幫威脅、庇護審理耗時長 無證客達陣續面臨難關

美國歸還中國2件文物「圍屏石榻」 為何如此珍貴？

記者廖士鋒／即時報導
美國近日歸還給中國2件「圍屏石榻」，專家指出全球博物館藏僅有20套。（取自中國國家文物局官網）
美國近日歸還給中國2件「圍屏石榻」，專家指出全球博物館藏僅有20套。（取自中國國家文物局官網）

美國近日歸還給中國兩件文物，分別是北朝至唐代的「圍屏石榻」，讓不少中國網友關注。而對於這類型的文物，中國專家指出，這是非常珍貴的文物，全球博物館館藏僅有20套，收藏了圍屏石榻的博物館都將其當成鎮館之寶。

中國國家文物局5月10日發布消息指出，中國駐紐約總領館當地時間9日已接收紐約曼哈頓區檢察官辦公室向大陸返還2件非法流失的重要石刻文物。返還的文物為2件北朝至唐代圍屏石榻，具有很高的歷史、科學和藝術價值。

而究竟什麼是「圍屏石榻」？據河南日報援引洛陽市考古研究院的劉斌博士解說指，「圍屏石榻」與劉斌負責挖掘的洛陽孟津朱倉北朝墓「圍屏石棺床」是同一種東西，即曾流行在中國北方地區的一種特殊的墓葬用具，主要用來放置骨骸。

劉斌指，這種石制葬具應該起源於北魏平成（大同）時期，北魏遷都洛陽後吸收當時生活中實用的坐榻元素，到北魏晚期形制基本固定。早期、晚期裝飾方式有所不同，早期圖案以線刻為主，後期浮雕逐漸增多，與鮮卑人、粟特人等關係密切。

另據華西都市報12日報導，劉斌強調，圍屏石床都是在中國發現的，全世界的館藏僅有20多套，分散在歐洲、美國、日本的博物館中，但經過考古發掘的數量較少，現在共只有10套。「由於發現的數量少，且反映的文化內涵特別豐富，因此收藏了圍屏石榻的博物館都將其當成鎮館之寶」。但這次歸還給中國的，並非完整品，只是兩條床腿，但是工藝高超。

劉斌透露，美國維吉尼亞美術館（Virginia Museum of Fine Arts）曾經購買過一套貼金圍屏石床，「前段時間由於研究需要，我找那邊的朋友詢問過此套圍屏石床的資訊，對方表示，這套藏品已經退回到賣家手中，未來也有可能歸還中國」。

中國國家文物局則指出，2015年以來，促成美方先後5次向該局返還共404件／套文物藝術品和1件古生物化石，此次是中美雙方在文物追索返還領域的又一次成功合作。

中國官方曾公布，「十三五」期間（2016年到2020年），英國、美國、義大利、日本、埃及等國共計向中國返還1,300餘件（套）中國流失文物，其中義大利返還796件文物、美國返還361件文物、英國警方返還走私68件文物等。據指出，70餘年來已有300餘批次、15萬餘件流失文物回到中國。中國國家文物局2022年1月新設了「流失文物追索返還辦公室」，是獨立的副司級機構。

博物館 義大利 英國

上一則

青島與德國基爾締結姐妹市引發抗議 凸顯德國對中擔憂

延伸閱讀

被美國指為發達國家 中外交部發言人：這頂帽子戴不了

被美國指為發達國家 中外交部發言人：這頂帽子戴不了
懸缺兩年後 美駐印度大使：美印攜手可平衡世界

懸缺兩年後 美駐印度大使：美印攜手可平衡世界
大英博物館收藏中數萬國寶文物 網紅看哭心痛又憤怒

大英博物館收藏中數萬國寶文物 網紅看哭心痛又憤怒
華府有意促成美中防長新加坡會面 北京「1原因」冷拒

華府有意促成美中防長新加坡會面 北京「1原因」冷拒

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
郭富城妻子方媛(右)與名媛蔡天鳳(左)關係親密。（取材自Instagram）

香港名媛蔡天鳳分屍案 傳是郭富城快速報案助警追查

2023-05-08 05:30

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
飆升多月後 五種重要食品終於降價

飆升多月後 五種重要食品終於降價