美國歸還中國2件文物「圍屏石榻」 為何如此珍貴？

美國近日歸還給中國2件「圍屏石榻」，專家指出全球博物館藏僅有20套。（取自中國國家文物局官網）

美國近日歸還給中國兩件文物，分別是北朝至唐代的「圍屏石榻」，讓不少中國網友關注。而對於這類型的文物，中國專家指出，這是非常珍貴的文物，全球博物館 館藏僅有20套，收藏了圍屏石榻的博物館都將其當成鎮館之寶。

中國國家文物局5月10日發布消息指出，中國駐紐約總領館當地時間9日已接收紐約曼哈頓區檢察官辦公室向大陸返還2件非法流失的重要石刻文物。返還的文物為2件北朝至唐代圍屏石榻，具有很高的歷史、科學和藝術價值。

而究竟什麼是「圍屏石榻」？據河南日報援引洛陽市考古研究院的劉斌博士解說指，「圍屏石榻」與劉斌負責挖掘的洛陽孟津朱倉北朝墓「圍屏石棺床」是同一種東西，即曾流行在中國北方地區的一種特殊的墓葬用具，主要用來放置骨骸。

劉斌指，這種石制葬具應該起源於北魏平成（大同）時期，北魏遷都洛陽後吸收當時生活中實用的坐榻元素，到北魏晚期形制基本固定。早期、晚期裝飾方式有所不同，早期圖案以線刻為主，後期浮雕逐漸增多，與鮮卑人、粟特人等關係密切。

另據華西都市報12日報導，劉斌強調，圍屏石床都是在中國發現的，全世界的館藏僅有20多套，分散在歐洲、美國、日本的博物館中，但經過考古發掘的數量較少，現在共只有10套。「由於發現的數量少，且反映的文化內涵特別豐富，因此收藏了圍屏石榻的博物館都將其當成鎮館之寶」。但這次歸還給中國的，並非完整品，只是兩條床腿，但是工藝高超。

劉斌透露，美國維吉尼亞美術館（Virginia Museum of Fine Arts）曾經購買過一套貼金圍屏石床，「前段時間由於研究需要，我找那邊的朋友詢問過此套圍屏石床的資訊，對方表示，這套藏品已經退回到賣家手中，未來也有可能歸還中國」。

中國國家文物局則指出，2015年以來，促成美方先後5次向該局返還共404件／套文物藝術品和1件古生物化石，此次是中美雙方在文物追索返還領域的又一次成功合作。

中國官方曾公布，「十三五」期間（2016年到2020年），英國 、美國、義大利 、日本、埃及等國共計向中國返還1,300餘件（套）中國流失文物，其中義大利返還796件文物、美國返還361件文物、英國警方返還走私68件文物等。據指出，70餘年來已有300餘批次、15萬餘件流失文物回到中國。中國國家文物局2022年1月新設了「流失文物追索返還辦公室」，是獨立的副司級機構。