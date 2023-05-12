青島與德國基爾締結姐妹市引發抗議 凸顯德國對中擔憂

基爾的蒂森克虜伯海洋系統公司造船廠，製造了6艘最先進的潛艇。（紐約時報中文網）

均為港口城市的山東青島與德國 基爾兩地，締結姐妹城市的計劃原本受到歡迎，但隨後引發德國安全專家和政客的抗議，體現出在俄羅斯 入侵烏克蘭後德國對中國看法的轉變。

紐約時報中文網報導，當德國北部港口基爾的市政府官員聽到中國港口青島提議與它結成姐妹城市時感到受寵若驚，青島的面積是基爾的40倍。官員們趕緊接受了這個提議。

兩座城市的合作歷史可以追溯到德國人幫助中國同行為2008年北京 奧運會建設帆船場館。兩地都擁有許多商業港口、寬闊的棧橋和公共海灘，似乎很匹配。

基爾擁有大約25萬人口，德國波羅的海海軍艦隊的大部分駐紮在那裡，還有許多軍事研究設施和大型造船廠，而且包括6艘全新、最為先進的潛艇。

青島是一座擁有超過900萬人口的城市，是中國北海艦隊、一所海洋研究所和中國主要的潛艇學院的所在地，該學院的專長是潛艇搜尋。

「很明顯，基爾作為一個海軍港口可能會引起極大的興趣。」德國海軍退役指揮官、安全專家戈蘭·斯維斯特克說：「在基爾，有很多機會近距離觀察德國或盟軍船隻。」

此事在基爾引發的不安表明德國對中國的看法正在發生轉變，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，這不僅僅是因為北京對莫斯科的支持。

德國一度將中國主要視為一個利潤豐厚的出口市場，現在則被視為一個不斷擴張的全球大國。德國人去年痛苦地切斷了廉價的俄羅斯天然氣，他們擔心自己在經濟上同樣也容易受到影響。

如果東西方因台灣問題爆發敵對行動，中國將對德國經濟帶來巨大影響。2021年，德國向中國出口了價值超過1000億歐元的商品，成為德國商品第二大市場，僅次於美國。中國是德國汽車最大的市場，汽車是德國工業的主要驅動力之一。

前總理梅克爾經常率領龐大的貿易代表團訪中。但她的繼任者蕭茲去年因同樣的做法而受到廣泛批評。一家中國公司試圖購買漢堡的一個貨櫃港口，引發了長達數月的爭論，最後蕭茲政府表示，將繼續執行與中國10月敲定的港口協定，雙邊的協議內容不變。