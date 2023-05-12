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被美國指為發達國家 中外交部發言人：這頂帽子戴不了

中央社／台北12日電
中國外交部發言人汪文斌。（中新社）
中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國是各方公認的「最大發展中（開發中）國家」，「美國想要給中國送一頂發達（已開發）國家的帽子，這頂帽子中國戴不了」。

中媒澎湃新聞今天報導，美國眾議院先前通過一項法案，要求美國務院對國際組織施加影響，取消中國的開發中國家地位。近期，美國國會又提出一項決議案，反對中國在世貿組織中的開發中國家地位，汪文斌今主持記者會時做出上述回應。

汪文斌稱，中國是各方公認的最大開發中國家，「美國想要給中國送一頂發達國家的帽子，對不起這頂帽子中國戴不了」，中國是一個開發中國家，有著充分的事實依據。

他說，2022年中國人均國內生產總值為1萬2741美元，是發達經濟體的1/5，僅相當於美國的1/6。2021年中國人均國民總收入位列世界第68位，人類發展指數世界排名第79位，與主要開發中國家排名相當。

汪文斌稱，中國是一個開發中國家，也有著堅實的國際法依據。中國的開發中國家地位又包括世界貿易組織機制、「聯合國氣候變化框架公約」、「關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書」在內的國際條約所認可，為國際社會廣大成員所接受。中國的開發中國家地位不容剝奪。

汪文斌強調，中國屬不屬於開發中國家，不由美國說了算，稱美方散布各種虛假論調，試圖否定中國的開發中國家地位，其真實意圖無外乎是打壓遏制中國發展空間，維護開發中國家地位是中國的合理合法權利。

他說，中國不會加入西方的富人俱樂部，將永遠與廣大開發中國家一起爭取共同權益，維護共同利益。正如中國國家主席習近平指出，中國永遠是開發中國家大家庭的一員。

對此，美國之音4月曾報導，華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員賀博然分析，中國訴求被歸類為「開發中國家」是有一種政治訊號，因中國像在世貿這樣的組織，將自己塑造成「開發中國家」的領導者，認為自己在某些問題上能聚集「開發中國家」，來提升它在南半球和開發中國家的形象。

國務院 指數 習近平

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