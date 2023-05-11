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貸不出去？4月中國社融增量、新增貸款均遠低於預期

特派記者賴錦宏／北京即時報導
4月新增貸款7188億元人民幣，遠低預期。(路透社資料照)
4月新增貸款7188億元人民幣，遠低預期。(路透社資料照)

中國人民銀行11日公布，中國4月社會融資規模增量1.22兆(人民幣，下同，約1759億美元)，遠遜於預期的2兆人民幣，前值為5.38兆。4月新增人民幣貸款增加7188億，亦遜預期的1.4兆元。4月末M2增長12.4%，略低於預期。

據證券時報報導，4月末，社會融資規模存量為359.95兆，按年增長10%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為224.4兆，按年增長11.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.86兆，按年下降20.8%；委託貸款餘額為11.33兆，按年增長3.6%；信托貸款餘額為3.75兆，按年下降8.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為3兆，按年增長6%；企業債券餘額為31.49兆，按年增長0.6%；政府債券餘額為62.47兆，按年增長13.5%；非金融企業境內股票餘額為10.95兆，按年增長10.9%。

4月份人民幣貸款增加7188億，按年多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2411億，其中，短期貸款減少1255億，中長期貸款減少1156億；企（事）業單位貸款增加6839億，其中，短期貸款減少1099億，中長期貸款增加6669億，票據融資增加1280億；非銀行業金融機構貸款增加2134億。

存款方面，4月份人民幣存款減少4609億，按年多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2兆，非金融企業存款減少1408億，財政性存款增加5028億，非銀行業金融機構存款增加2912億。

貸款 融資 債券

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