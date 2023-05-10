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中國移民管理局鬆綁赴港澳簽注申請措施 獨缺台灣

記者陳宥菘／即時報導
中國國家移民管理局15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復中國居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，唯獨「赴台」申請仍須向原戶籍所在地的公安局提出。（取自澎湃新聞）
中國國家移民管理局15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復中國居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，唯獨「赴台」申請仍須向原戶籍所在地的公安局提出。（取自澎湃新聞）

中國國家移民管理局11日發布消息指，自15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復中國居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，意即可至中國各地任一公安機關出入境管理機構提交申請，唯獨「赴台」申請仍須向原戶籍所在地的公安局提出。

據澎湃新聞，中國國家移民管理局表示，為便利中外出入境人員往來，並促進服務對外開放，故自15日起將調整部分出入境管理措施。其中，中國居民若因探親、工作、學習、就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區，或欲赴港澳團隊旅遊，將可向中國任一公安出入境管理機構提交旅遊、探親、逗留，或其他三類簽注申請。

然而，台灣並沒有被納入此次的「促進對外開放、便利人員往來」名單內。據中國國務院頒布的《中國公民往來台灣地區管理辦法》，中國居民前往台灣的簽注，仍須向戶口所在地的市、縣公安局提出申請。

另經此次調整，原赴澳門高等院校就讀的大學學生，其逗留簽注有效期最長不超過1年，調整後，有效期間將可拉長至與學習期限相同。

此外，中國將全面恢復口岸快捷通關，受惠對象包含持5年效期內的台灣居民來往中國通行證的旅客。移民管理局指，將在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往中國通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民，可經快捷通道通行。這顯示，至少在快捷通關上，持台胞證仍可以享受此一待遇，並沒有被落在一旁。

另持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人，以及在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員，也都可以經邊檢快捷通道通行。

大陸國家移民管理局15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅...
大陸國家移民管理局15日起調整現行出入境管理措施，將全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注，以及赴港澳地區探親、工作、學習證件的「全國通辦」，唯獨「赴台」申請仍須向原戶籍所在地的公安局提出。（取自澎湃新聞）

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