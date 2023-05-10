中國退林還耕走火入魔 多地現「退路還田」奇景

財經自媒體「毒舌財商」微信公眾號4日披露多張照片指出，最近一段時間很多地方都在為保住耕地紅線而大動干戈，甚至有很多地方採取了「退林還耕，退路還耕，退景還耕」等各種措施。（圖取自微信）

社群 訊息顯示，中國雷厲風行強推「退林還耕」下，多地更出現「退路還田」奇景。從農村農田間的小路，到停車場甚至城市道路，只要屬於耕地範圍，都要把水泥路面敲掉，堆上土種作物。

有中國網友8日在微博發文附上照片稱，某地農村的通村通組公路馬上面臨「大手術 」，昨天一名鄉幹部前往辦事，在辦公室聊天時說，現在的鄉鎮幹部真累，「退林還耕」還沒搞結束，馬上又要搞「退路還田」了。

截圖顯示，當地農民都大吃一驚，「退路還田」？怎麼又冒出個新詞語呀。

這名鄉幹部說，按照上面的規定，凡是原來建設通村通組公路時占用了基本農田且沒有辦理審批手續，也沒有「調規」（土地利用總體規劃局部調整規劃）的，「占用了多少基本農田就要恢復多少農田」。

對於農民們反問：「建設通村通組公路占用基本農田，應該辦理了審批手續吧？」鄉幹部則說，有審批的很少……「現在就是占用了基本農田的公路全部都要鑿開水泥路還田」。

財經自媒體「毒舌財商」微信 公眾號4日披露多張照片指出，最近一段時間很多地方都在為保住耕地紅線而大動干戈，甚至有很多地方採取了「退林還耕，退路還耕，退景還耕」等各種措施。有網友發現部分地方開始在水泥路上復耕，這更讓大家覺得不可思議。

從照片來看，有地方直接在鋪滿地磚的停車場上覆蓋一層土，然後把它恢復成耕地；還有地方直接在城市的柏油路上堆一層土；有的地方直接在操場大片水泥上蓋了薄薄的一層土，然後上面種植了一些植物，但從圖片上來看，這些植物壓根就沒法生長。

照片顯示，還有地方直接在田間已經蓋好的水泥路上蓋上了一層土，至於這些道路蓋土之後到底是用來通行還是用來種植，不得而知。還有某地是直接將建設好的籃球場填滿泥土，然後種上農作物。

在此之前的4月，福建省松溪縣微信公眾號發布一則「推進耕地恢復，守住耕地紅線」的政令宣導稱，當地的源尾村黨員幹部帶動村民積極參加「退路還田」行動。他們砍樹、刨根、土地平整、挖坑、點種，8畝多的耕地都已種上了黃豆。

松溪官方稱，其中3畝多田，此前是在道路硬化後為方便車輛通行而擴寬的土路，去年年底源尾村重新修一條路，於是把舊道路擴寬的土路重恢復成耕地。

自由亞洲電台今天引述湖北黃岡農民齊大林表示，數十年前，當地政府根據上級政府「修路致富」的指示精神，將村與村之間的農田開闢道路方便將農副產品運往城市，但現在卻說這些路屬於基本農田，要恢復農田。

他說：「這真是瞎搞，把老百姓搞慘了。2000年前後，有些地方執行中央的政策，我所知道的有好多地方村與村都要通公路，就把原來很窄的泥巴路，修得很寬，讓通車。這是一件好事，老百姓運生產材料，後來老百姓的生活慢慢好起來了。你說現在又把路挖了種地，真是瘋了啊」。

齊大林說，現在的地方官做事從不認真思考，更不考慮是否侵害農民利益：「他們都是這樣，上面怎麼說，他就怎麼做，都是想討上面人喜歡。歷來都是這樣。80年代和90年代說少生孩子多栽樹，全部是瞎搞」。