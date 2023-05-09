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品牌聯名拖鞋一雙520美元 中網友驚：浴室拖鞋這麼貴？

記者陳宥菘／即時報導
adidas和Gucci聯名推出的「ADILETTE運動拖鞋」在中國購物網站「天貓」上架。（取自上觀新聞）
adidas和Gucci聯名推出的「ADILETTE運動拖鞋」在中國購物網站「天貓」上架。（取自上觀新聞）

疫情過後中國奢侈品消費快速復甦，摩根士丹利分析師預期，2023年中國消費者在奢侈品上的支出將增加20%。不過，adidas和Gucci近期在中國聯名推出的一款拖鞋卻嚇壞不少中國網友。因為這款設計簡單的拖鞋竟要價人民幣3,600元（約520美元），許多人嘲諷：「小時候的浴室拖鞋這麼貴？」

上觀新聞9日報導，這雙兩品牌聯名的紫色「ADILETTE運動拖鞋」在天貓上架後，便登上「運動拖鞋新品榜」第二名，累計關注人次超過20萬。事實上，除了紫色，這款拖鞋還推出藍色與白色，但與榜單高人氣形成極大落差的是，紫色款拖鞋的月銷量僅1雙、藍色款0雙，白色女款月銷0雙、男款則有1雙。

報導指，有網友向這位買家詢問實穿體驗。面對網友質疑「這不是小時候洗澡穿的拖鞋嗎？」買家大方回覆稱，拖鞋「份量很足、舒服的很」。

據中新經緯報導，中國Gucci官方網站找不到該商品。經詢問adidas後得知，此款拖鞋是聯名的特別款產品，僅在adidas天貓旗艦店銷售，而adidas App上此款商品也已售罄。

報導稱，由於此款聯名拖鞋比普通拖鞋售價高出許多，在中國社交平台上，有網友毫不客氣地批評道：「成本10塊錢，溢價3,590元」、「可能就是因為logo在上面吧」、「自己的非聯名款拖鞋好看許多」、「這造型不太值」。

但在此商品的介紹頁面中，商家說明了這款商品的設計理念：「從上世紀八、九十年代的美好回憶中擷取靈感，融合雙方品牌的經典標識與設計語言，將運動和時尚元素交織碰撞，以混搭美學彰顯時尚魅力，綴有Gucci圖案及adidas三葉草細節。」

另，針對常見的品牌聯名行銷手法，報導引述「要客研究院」院長周婷的看法指出，品牌聯名的目的不盡相同，有些品牌希望創造話題，獲得流量；或希望擴展品牌輻射範圍，增加新客戶；或希望賦予品牌新概念新形象；或希望實現產品創新。但周婷說，「品牌聯名都是投入產出比很高的一種行為，且存在風險」。

周婷提醒，聯名可能導致的最嚴重後果是：本來期望共享客戶，雙方都增加銷量，但結果卻是奢侈品牌的客戶看不上新的聯名產品，運動品牌的客戶又覺得價格太高，最後大家都不買了，「期望的雙贏變成了雙輸，沒有一方獲得實際價值。」

時尚 疫情 分析師

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