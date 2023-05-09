秦剛會晤伯恩斯 中學者：中美外長會面或提上議程

中國外長秦剛8日與美國駐北京大使伯恩斯會見，有中國涉美學者認為，雙方外長會面的討論或將提上議程。（圖／取自中國外交部官網）

中國外長秦剛 8日與美國駐北京 大使伯恩斯會見，引起眾多關注，對於此次會見，有中國學者表示這是北京對美方近期喊話的回應，並強調伯恩斯日前造訪中國大學座談時，曾表示反對台獨。另外也有中國學者認為，雙方外長級別會面或將提上議程。

秦剛在與伯恩斯（Nicholas Burns）會見時強調，「當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外」，也呼籲美方應該「扣好中美關係的第一粒紐扣」，也必須尊重中國的紅線底線，「停止繼續掏空一個中國原則」。

對於這次會見，澎湃新聞援引復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯分析指，這是中國「對美方最近一系列的喊話、表態作出的一種回應」。此次會見需要注意的背景，即回應美方最近一系列對中國喊話以及表態。「美方呼籲要溝通、對話，其實最重要的還是要防止雙邊關係進一步惡化。若關係惡化，溝通對話也失去了意義」。

吳心伯還補充稱，伯恩斯4月26日到復旦大學交流，拜訪復旦美國研究中心，與教師代表和20餘位學生代表進行交流，當學生問及伯恩斯為何不提美國在台灣問題上反對台獨時，伯恩斯表示「美國反對台獨」。

而中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明則指出，此次會見釋放出三個比較明確的信號：重申北京在處理中美關係上的一貫立場；明確表達了是美國一系列錯誤言行致使中美關係再遇寒冰；要求美方深刻反思、及時改正，推動中美關係回到正軌。

吳心伯認為，接下來中美之間的一些交流和對話可能將陸續啟動。然而受到選舉政治等美國國內因素的影響，美方仍在諸多行動「說一套做一套」的本質或難以從根本上改變。

而中國官媒環球時報則引述中國社科院美國問題專家呂祥分析指，此次秦剛會見伯恩斯，表明兩國外交接觸的層級有所上升，也意味著兩國外長級別的會面或將進入討論議程。

中國中國外交學院教授李海東則認為，雙方能夠見面，說明北京有真誠的意願，希望中美關係穩定下來，也希望華盛頓在中美關係的處理上負起責任，「毫無疑問，伯恩斯將把中方釋出的信號傳遞給美國國內，但白宮 究竟能接受多少、改成多少，仍存疑問」。

吕祥則認為，在中國官方通稿中提到「希望伯恩斯在中國多接觸、多交流、多思考，做中美間的紐帶橋梁，作出建設性努力」，這其中也「包含了對伯恩斯本人委婉的批評和善意的勸告」。

此前國務卿布林肯（Antony Blinken）原定2月初訪中，但因為「氣球事件」取消行程，迄今未有重啟，而北京也從1月初至今尚未派任新的駐美大使。