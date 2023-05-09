被嘲「買不起奶茶」一口氣買70杯怒摔？真相逆轉超傻眼

酒醉的外賣員實際上只買了5杯奶茶，並通通砸在奶茶店門口的街道上。(取材自網易新聞 )

在中國浙江有網友在社交平台上發布了一段「外賣騎手遭奶茶店員嘲諷買不起奶茶，一口氣買70杯，一杯又一杯的摔在了奶茶店門口」的影片，引發網友關注與熱議，更登上熱搜。網友也紛紛炮轟奶茶店員工，不過事隔兩天，飲品店出面還原真相，風向頓時大逆轉。

網易新聞報導，一名男子6日在網上發布一段影片，怒斥諸暨市一名奶茶店女員工「狗眼看人低」。影片中，男子氣憤質問「我買奶茶了，妳就這樣對我嗎？」男子朋友則在一旁緩頰說「不好意思，他喝多了」。

影片曝光後，被網友打上了標題「店員嘲諷騎手買不起奶茶，騎手一口氣點了70杯，做好一杯砸一杯，高喊『我買得起嗎？』」事件迅速在社交平台上瘋傳，還有許多人把矛頭對準女店員，一時之間涉事的奶茶店成為眾矢之的。

然而風波延燒2天，奶茶店8日出面澄清，「平時很多外賣員沒有送單時，會在我們店門口休息，他在這邊待的時間久了，就感覺跟店員很熟了，酒醉後就騷擾女店員，開玩笑問她掙多少錢，說要包養她。」

潘姓店長表示，當時男子耽誤了女店員工作，雙方發生了口角，「他剛開始要聯繫方式沒要到，又說要人，能不能給？還在店裡面抽煙，隨後女孩子就說了他，接著兩個人的話越來越難聽。」

潘姓店長指出，事後，外賣員稱女店員歧視 他、看不起他，並在網上炒作說買了70杯奶茶，「他其實也就買了5杯，砸在了店門口，事後我們已經報警」。