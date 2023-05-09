不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

中美混血運動員谷愛凌 摘得勞倫斯世界體育獎「最佳極限運動員獎」，她在巴黎接受官媒新華社專訪，稱網上有觀自己的傳言90%都是假的，似乎是回應近來與中國隊合約到期的熱議。

新華社報導，在8日晚的2023年勞倫斯頒獎典禮上，谷愛凌憑藉著去年在北京冬奧 會上奪得兩金一銀的優異表現，當選最佳極限運動員，成為第一位獲得勞倫斯獎的自由式滑雪運動員，同時也成為繼劉翔、姚明以及李娜等體壇前輩後，又一位在勞倫斯斬獲獎項的中國運動員。

谷愛凌一直被看作是無所不能的天才少女。她愛運動並成為自由式滑雪奧運冠軍，還一拿就是兩塊奧運金牌；她不耽誤學業，以優異成績上了美國名校史丹福；她的業餘生活同樣精彩，電影節、時裝周也能頻頻看到她的身影。

但在谷愛凌自己看來，所有的這一切都來之不易，只是自己在背後的努力與付出通常不會被看見。

「也許我的生活看上去特別容易、特別一帆風順，但現實並不是這樣的。」谷愛凌說，「在這些表面的背後，有太多是大家看不到的部分，而這些看不到的才是最難的。沒有成功是容易的，就像我總是在見縫插針地抽時間趕作業、總是盡可能地在訓練中找到最好的狀態，這些都需要我付出非常非常多的努力。當然我也覺得自己很幸運，能夠有機會去完成這些事情，並且得到認可。但真的真的很難！」

2020年的洛桑冬青奧會，16歲的谷愛凌一鳴驚人拿下兩金一銀，當時每天訓練比賽完，她要做的第一件事就是回到青奧村趕作業。那一年，為了更好地備戰北京冬奧會，谷愛凌要在一年內完成兩年的高中學業以便提前畢業。她不僅做到了，而且還在畢業後拿到了斯坦福大學的錄取通知書。

三年後的今天，19歲的谷愛凌已經是一名大一在校生，帶著奧運冠軍的光環出現在世界體壇頂級榮譽殿堂的現場，一切似乎都已經變了。但當她說起來前一天晚上還在為了交一份作業而「奮戰」時，一切又似乎和三年前沒有變化。

谷愛凌自己的感覺如何？「我只是覺得自己更忙了，然後要面對的事情也更難了，但除此之外，從專業的角度來說，我還是和三年前一樣。一樣完成學業，一樣滑雪訓練，一樣想把每一件事情做到最好，也一樣在向這個世界傳遞我的想法，希望我的努力可以激勵更多的人。這些都沒變。」

「但另一方面，我又覺得自己比之前更加成熟了，不過這也沒什麼好說的，任何人從16歲到19歲都會變得更成熟。」谷愛凌笑著說。

在她看來，更成熟的一個表現就是可以更加坦然地面對互聯網上出現的關於自己的負面與批評聲音。

「有很多關於我的傳言，但其中90%都是假的，所以我也不必把它們放在心上。可能在我15歲的時候，看到一些負面的內容會非常難過，但現在我已經長大了4歲，我有了更強大的內心，我知道有些不好甚至惡意的評價總是會發生，但我已經可以更好地面對了。」谷愛凌說。