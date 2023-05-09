我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

中國報復加拿大 驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧

中國新聞組／即時報導
中國外交部9日宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。（取材自觀察者網）
中國外交部9日宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。（取材自觀察者網）

針對加拿大政府宣布將中國駐多倫多總領館領事趙巍列為「不受歡迎的人」，中國外交部9日立即採取對等報復措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其5月13日前離華。中國外交部發言人並稱，中方保留作出進一步反應的權利。

當地時間8日，加拿大政府宣布驅逐一位中國外交官，因該名外交官被控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親屬。中國駐加拿大使館發言人隨即發表談話，揚言將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

據法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」

趙美蘭稱，「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）日前報導，莊文浩因於2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中共情報機構計畫制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

對於駐加國外交官遭驅逐，中國駐加拿大使館發言人表示，加國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

加拿大 北京 投票

上一則

中國中秋8天連假後得連上7天班 調休惹民怨

下一則

中國第三代農民工 不愛進工廠、 扎堆送外賣、掙到錢就花

延伸閱讀

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施
試圖恐嚇加拿大議員 中國外交官遭加國政府驅逐

試圖恐嚇加拿大議員 中國外交官遭加國政府驅逐
中國展覽才開幕突閉館 作品「我們是最後一代」疑觸紅線

中國展覽才開幕突閉館 作品「我們是最後一代」疑觸紅線
好害羞…加拿大「巨鵰」冰山海上漂 網笑：暖化就變軟

好害羞…加拿大「巨鵰」冰山海上漂 網笑：暖化就變軟

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台