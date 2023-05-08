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義大利喊退出一帶一路 中國學者：北京臉丟大了

中央社台北8日電

義大利是首個與中國簽一帶一路倡議的7大工業國集團會員國，如今卻打算退出，中國學者表示，義大利想要退，這對於中國而言真的是面上無光，因中國當時非常重視義大利的參與。

香港英文媒體南華早報（SCMP）7日報導，儘管美中對立升高，同時歐盟日益警惕對中國的經貿關係，中國與義大利仍於2019年簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），而且是率先加入的7大工業國集團（G7）會員國。

中國人民大學專精於歐洲研究的教授王義桅表示，中國當時非常重視義大利的參與，「如今義大利想要退出…對於中國而言真是丟臉」。

目前義大利仍是G7當中，唯一與中國簽署一帶一路倡議MOU的國家，但截至目前為止，位於南歐的義大利從中的獲利卻非常有限。

據上海復旦大學泛海國際金融學院發布的統計數據，挹注於義大利與一帶一路相關的投資額，從2019年的25億1000萬美元，隔年降至僅8億1000萬美元。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）提供更進一步的數據指出，中國2019年在義大利落實的外國直接投資（foreign direct investment）達6億5000萬美元，2020年驟降至2000萬美元，2021年略增至3300萬美元。

於此同時，中國2020年在德法的FDI分別是19億和18億美元。

拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）表示，自從與中國簽了MOU之後，義大利並未取得任何經濟利益。

他說：「義大利沒拿到任何經濟回饋，反而不願與中國簽MOU的歐洲國家卻獲得更優渥的經濟利潤。」

王義桅卻說，當前就俄烏戰爭與台海情勢的緊張加劇之際，義大利受西方國家施壓而對中國採取強硬路線，而且歐盟內部也浮現切斷對中國經濟倚賴的聲浪，如今歐洲每天都在談要減少仰賴中國。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的法國學者陸克（Philippe Le Corre）則歸納，義大利打算退出一帶一路的原因大致有三。

他說，首先是前總理德拉吉（Mario Draghi）任內對中國採取更強硬政策，義大利對中國負評的民意益增，以及自從與中國簽了MOU以來收效甚微，可以這麼說，2019年迄今，義大利對中國感到非常失望。

義大利 一帶一路 投資

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