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楊冪解約嘉行傳媒 曾借殼上市

記者林茂仁／即時報導
楊冪在《三生三世十里桃花》。（取自微博）
楊冪在《三生三世十里桃花》。（取自微博）

中國知名演員楊冪與西安嘉行影視傳媒股份有限公司8日宣布結束合作關係，不過，楊冪仍是該公司第三大股東，持股仍有15%。

一財網報導，楊冪8日在其個人微博表示，共有從前，各有未來。嘉行傳媒則發微博指出，十幾年風雨同舟，共同成長，感恩感謝。祝未來一切順利，珍重安好。顯示雙方已結束合作。

楊冪1986年9月12日出生於北京市，是中國影視女演員、流行樂歌手、影視製片人。2005年，楊冪進入北京電影學院表演系本科班就讀。2006年，因出演金庸武俠劇《神雕俠侶》嶄露頭角。此後，楊冪還拍攝了多部的影視作品，如《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《微微一笑很傾城》、《小時代》等。

值得注意的是，即使在本次解約後，楊冪仍持有嘉行約15%的股份。

天眼查App顯示，西安嘉行影視傳媒股份有限公司成立於2007年7月，註冊資本人民幣2000萬元，曾嘉為法定代表人、董事長兼總經理。2022年年報顯示，該公司6名股東分別為曾嘉、趙若堯、楊冪、石河子市君毅雲揚股權投資有限合夥企業、李娟、高帆，其中楊冪持股約15.19%，為第三大股東。直至今日，楊冪持股仍為15.19%。

作為第三大股東，楊冪是和嘉行傳媒一同成長起來的。

2014年3月，楊冪與兩位經紀人曾嘉、趙若堯共同出資300萬成立海寧嘉行天下影視文化有限公司（後改名海寧欣睿影視製作有限公司），楊冪位列第三大股東。2015年7月，楊冪、趙若堯和曾嘉三人又一起成立了西藏嘉行四方投資管理合夥企業（下稱西藏嘉行）。

2015年9月，西藏嘉行成為西安同大第一大股東，完成了借殼登陸新三板。

到了2016年5月，西安同大正式更名為西安嘉行影視傳媒股份有限公司，也就是現在的嘉行傳媒。

上海尚世影業有限公司曾在2014年出資3億元，認購嘉行傳媒20%的股權，並與其簽下對賭協議。嘉行傳媒需要在2015-2017年內累計實現稅後淨利潤3.1億元。如果沒有達到這一目標，嘉行傳媒就得把之前尚世影業收購的3億元股票，以15%的年化率回購，即賠償尚世影業3億元，加15%的利息。

幸運的是，楊冪在2017年主演的《三生三世十里桃花》成為當年的大劇，讓嘉行賺得盆滿缽滿。

然而，2018年，影視寒冬的來臨，讓資本逐步撤離影視行業。2018年5月，嘉行傳媒在新三板摘牌。

與楊冪解約後，嘉行傳媒旗下藝人還包括迪麗熱巴、張雲龍、祝緒丹等，這些藝人並未持股嘉行傳媒。

楊冪 北京 投資

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