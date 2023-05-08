中韓面板專利掀戰火 京東方控告三星侵權

京東方在中國狀告南韓三星。（取自京東方官網）

中韓面板企業的競爭日益白熱化，據中國工商登記資訊平台「企查查」的資訊，近期，中國面板大廠京東方科技集團一口氣新增了九條開庭公告，案由均為侵害發明專利權糾紛，被告主要為南韓三星 集團在中國的投資 、關聯企業，其中八案將於5月18日開庭，一案在明年8月。目前，京東方尚未對此做正式回應。

據中國網路媒體《觀察者網》報導，這九條涉及京東方的開庭公告，原告除上市公司京東方外，還包括重慶京東方顯示技術有限公司、成都京東方光電科技有限公司，案由均為侵害發明專利權糾紛，但具體侵權細節未披露。

被告方面，包括上海三星半導體有限公司、東莞三星視界有限公司、天津三星視界移動有限公司、三星半導體（西安）有限公司和三星（中國）投資有限公司等多家三星相關公司。

值得注意的是，還有一名被告是重慶京東佳品貿易有限公司，該公司經股權穿透後的實控人為京東創始人劉強東，但在一些開庭公告中，該公司與一些三星相關公司同時被列為被告。

隨著中韓面板廠逐漸拿下全球大部分江山，近年三星、LG和京東方之間的專利紛爭並不罕見，兩國面板廠也有不少恩怨情仇，其中多數是三星、LG向京東方發難。

例如去年，LG的OLED專利資產營運子公司曾向京東方發出侵權警告。2022年初，三星向蘋果 抗議，拒絕默認京東方略微更改其鑽石排列技術（OLED像素結構專利設計），就生產適用於蘋果OLED面板的行為。

此外，三星旗下三星顯示也以大股東之姿，將數千項大尺寸LCD面板專利，轉給全球第二大LCD面板廠、中國另一家面板巨頭華星光電TCL，讓業內競合關係更加微妙。

在OLED領域，觀察者網引述市場觀點稱，中韓企業在相關領域必將發生專利戰，可能已無法避免。去年10月，京東方曾對三星的侵權警告回應說，公司在OLED領域已有十多年技術研發和專利佈局，掌握OLED領域關鍵技術，累計自主申請OLED相關專利超2.5萬件，涵蓋柔性折疊、全螢幕、螢幕下攝影鏡頭、像素排列等核心技術方向。

京東方指出，隨著公司持續的研發投入，除了在產品、技術方面支撐企業發展，也逐步構建起了一定的專利壁壘。未來，公司將在專利競爭方面持續保持關注。