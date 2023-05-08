繞地球軌道飛行276天 中國可重複用太空船成功落地

中國酒泉衛星發射中心去年發射一可重複使用的試驗太空飛行器（取自央視）。

中國去年發射一架可重複使用的試驗太空 飛行器，其繞行地球軌道276天後，於8日成功返回預定降落地，試驗圓滿成功，未來或可提供更便宜且快速的方式往返太空。

新華社今報導，根據推算，該無人試驗太空飛行器為去年8月5日於酒泉衛星中心發射。值得注意的是，此試驗飛行器是可重複使用的。該太空飛行器以長征二號F運載火箭發射升空，在軌道運行期間，「進行可重複使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐」。

然而該報導並未提及飛行器的相關細節，路透直接以「神秘的中國太空船於276天後返回地球」（Mystery Chinese spacecraft returns to Earth after 276 days）為標題報導，並稱中國社群 上的評論推測，北京 一直在開發一種類似於美國空軍X-37B的飛行器，這是一種可以在軌道上停留多年的無人駕駛航天飛機。而美國的無人駕駛且可重複使用的X-37B飛行器則是在軌運行900多天後，於去年11月重返地球。