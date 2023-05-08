我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牙膏買貴的沒有比較好 專家告訴你為什麼

曼哈頓外圍房租飛漲 小型商家、少數族裔首當其衝

繞地球軌道飛行276天 中國可重複用太空船成功落地

記者謝守真／即時報導
中國酒泉衛星發射中心去年發射一可重複使用的試驗太空飛行器（取自央視）。
中國酒泉衛星發射中心去年發射一可重複使用的試驗太空飛行器（取自央視）。

中國去年發射一架可重複使用的試驗太空飛行器，其繞行地球軌道276天後，於8日成功返回預定降落地，試驗圓滿成功，未來或可提供更便宜且快速的方式往返太空。

新華社今報導，根據推算，該無人試驗太空飛行器為去年8月5日於酒泉衛星中心發射。值得注意的是，此試驗飛行器是可重複使用的。該太空飛行器以長征二號F運載火箭發射升空，在軌道運行期間，「進行可重複使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐」。

然而該報導並未提及飛行器的相關細節，路透直接以「神秘的中國太空船於276天後返回地球」（Mystery Chinese spacecraft returns to Earth after 276 days）為標題報導，並稱中國社群上的評論推測，北京一直在開發一種類似於美國空軍X-37B的飛行器，這是一種可以在軌道上停留多年的無人駕駛航天飛機。而美國的無人駕駛且可重複使用的X-37B飛行器則是在軌運行900多天後，於去年11月重返地球。

在此之前，酒泉衛星發射中心也曾於2020年9月成功發射一可重複使用的太空飛行器，其在軌道飛行2天後，成功於9月6日返回地球。

美國空軍X-37B太空無人機。(路透)
美國空軍X-37B太空無人機。(路透)

太空 社群 北京

上一則

女子刷抖音刷到老公和小三出遊 網質疑炒作蹭流量

下一則

中韓面板專利掀戰火 京東方控告三星侵權

延伸閱讀

日本計畫強化準天頂衛星導航系統 可不靠GPS獨立運作

日本計畫強化準天頂衛星導航系統 可不靠GPS獨立運作
減少轉機 夏日旅遊季前 東岸將增169條直飛航線

減少轉機 夏日旅遊季前 東岸將增169條直飛航線
怕重演去年「塞機」慘況 夏季前增169東岸直航航線

怕重演去年「塞機」慘況 夏季前增169東岸直航航線
看見北極光 北加每年可能達數次

看見北極光 北加每年可能達數次

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00

超人氣

更多 >
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民

休旅車衝撞德州庇護所附近民眾 至少8死9傷 兇嫌疑針對移民
李安曾邀劉亦菲演「色戒」 她看完劇本因這理由拒演

李安曾邀劉亦菲演「色戒」 她看完劇本因這理由拒演