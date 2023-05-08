見美國駐華大使 秦剛：當務之急是穩定中美關係

中國外長秦剛（左）在北京會見美國駐華大使伯恩斯。（路透）

據央視新聞報導，中國國務委員兼外長秦剛 8日在北京 會見美國駐華大使伯恩斯。秦剛說，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這是中美之間必須要守住的底線。他同時強調，美方尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空「一個中國原則」，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

報導稱，秦剛在會見中首先表示，中美關係不僅對中美兩國、對世界都有重大意義。

對於近期中美高層對話停擺，秦剛提到，去年11月，中國國家主席習近平和拜登總統在峇里島成功會晤並達成重要共識，「但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰」。

秦剛認為，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。

他重申，中方將堅持按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

秦剛表示，美方應端正對華認知，回歸理性，不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

他強調，必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空「一個中國原則」，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

秦剛並喊話，要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。要在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。

他最後說，希望伯恩斯在中國多接觸、多交流、多思考，作中美間的紐帶橋樑，作出建設性努力。

國務卿布林肯 早前預訂訪問北京，但受到「氣球事件」等因素影響後，中美高層對話陷入凍結。儘管美方不斷釋出重新安排布林肯訪華，以及願進行兩國防長通話的訊息，但中國外交部上月曾表示，責任不在中方，「美方應停止干涉中國內政、停止損害中國利益」。