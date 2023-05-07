我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

巴菲特：美中緊張加劇很愚蠢 恐導致「相互毀滅」

進口車導航地圖遭控損害中國國家主權 慘遭中海關扣押

記者謝守真／即時報導
20輛進口車因車載導航系統的地圖被指涉嫌損害中國國家主權，慘遭上海海關扣押。（取自東方日報網）
20輛進口車因車載導航系統的地圖被指涉嫌損害中國國家主權，慘遭上海海關扣押。（取自東方日報網）

又有企業因地圖標示不符合中國官方立場而惹上麻煩。中國海關總署通報，上海外高橋港區海關近日在對進口汽車開展查驗時，查獲20輛進口汽車車載導航地圖存在損害中國國家主權的問題。

據新浪網報導，這批進口汽車的車載導航地圖未將藏南地區以國界線標註在中國境內，卻標註了「麥克馬洪線」等。目前這些進口車輛已遭海關依法暫扣，待進一步處理。

「麥克馬洪線」是上個世紀早年英國探險家為印度測量，於英屬印度和西藏邊境劃出的一條分界線，該線以英國外交官麥克馬洪（Henry McMahon）命名，但各國對麥克馬洪線的理解不一，北京當局向來不承認麥克馬洪線為中國與鄰國的邊界線。

事實上，不只汽車導航地圖不符合中國政策可能惹上麻煩，上海海關網站顯示，上個月上海郵局海關關員在對進境郵件進行查驗時，也查獲4本內含「問題地圖」的教材。郵件中部分存在將台灣底色設置與中國不一致等問題，遭控損害中國「主權和領土完整，違背一個中國原則。」

另，重慶海關去年8月對一批出口到歐洲的貨物抽查時發現，其中有24套地圖中的標識違背了「一中原則」，出現「漏繪情形」，同樣被海關扣留。

中新網報導，中國海關提醒，正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵。不符合中國地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止印製或進出口。相關地圖或地圖製品生產和進出口經營企業應嚴格遵守法律法規，依法開展地圖經營活動。

汽車 英國 印度

上一則

世衛解除疫情警報後 東莞安排連續8天核酸檢測挨轟

延伸閱讀

防疫遣返令11日結束 阻無證移民湧入 1500軍人增援美墨邊界

防疫遣返令11日結束 阻無證移民湧入 1500軍人增援美墨邊界
泰國女子涉以氰化物連環殺人 遭控14項謀殺罪

泰國女子涉以氰化物連環殺人 遭控14項謀殺罪
防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮

防疫遣返令5月11日落幕後 美墨邊境恐爆發偷渡潮
飛中國雖不用核酸檢測 抗原試劑仍要申報

飛中國雖不用核酸檢測 抗原試劑仍要申報

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議