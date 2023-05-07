進口車導航地圖遭控損害中國國家主權 慘遭中海關扣押

20輛進口車因車載導航系統的地圖被指涉嫌損害中國國家主權，慘遭上海海關扣押。（取自東方日報網）

又有企業因地圖標示不符合中國官方立場而惹上麻煩。中國海關總署通報，上海外高橋港區海關近日在對進口汽車 開展查驗時，查獲20輛進口汽車車載導航地圖存在損害中國國家主權的問題。

據新浪網報導，這批進口汽車的車載導航地圖未將藏南地區以國界線標註在中國境內，卻標註了「麥克馬洪線」等。目前這些進口車輛已遭海關依法暫扣，待進一步處理。

「麥克馬洪線」是上個世紀早年英國 探險家為印度 測量，於英屬印度和西藏邊境劃出的一條分界線，該線以英國外交官麥克馬洪（Henry McMahon）命名，但各國對麥克馬洪線的理解不一，北京當局向來不承認麥克馬洪線為中國與鄰國的邊界線。

事實上，不只汽車導航地圖不符合中國政策可能惹上麻煩，上海海關網站顯示，上個月上海郵局海關關員在對進境郵件進行查驗時，也查獲4本內含「問題地圖」的教材。郵件中部分存在將台灣底色設置與中國不一致等問題，遭控損害中國「主權和領土完整，違背一個中國原則。」

另，重慶海關去年8月對一批出口到歐洲的貨物抽查時發現，其中有24套地圖中的標識違背了「一中原則」，出現「漏繪情形」，同樣被海關扣留。

中新網報導，中國海關提醒，正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵。不符合中國地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止印製或進出口。相關地圖或地圖製品生產和進出口經營企業應嚴格遵守法律法規，依法開展地圖經營活動。