大熊貓和花爆紅 成都繁育基地申請註冊商標

圓滾可愛的熊貓和花今年爆紅後，成都繁育研究基地在五一假期躍為中國熱門景點第2名，該基地已經為牠申請註冊多個商標。（中新社）

中國官方不僅靠大熊貓拚外交，還趁勢拚經濟。據媒體報導，圓滾可愛的母熊貓和花今年爆紅後，成都繁育研究基地在五一假期躍為全國熱門景點第二名，該基地已經為牠申請註冊多個商標。

尚未滿3歲的和花，出生在成都大熊貓繁育研究基地。今年爆紅後，躍為中國民眾最喜愛的動物，暱稱牠「花花」；和花還被封為熊貓界的「頂流女明星」。

綜合大眾新聞、上游新聞、人民網報導，五一連假期間，四川旅遊市場持續火爆，接待人次和旅遊收入創歷史新高。其中，和花就帶動26.4萬遊客參觀成都基地，排名全國十大熱門景點第二位。

由於爭相目睹和花的遊客太多，成都基地祭出全網實名預約、分時限流入園措施。但假期期間，每天6萬張門票仍被預訂一空，遊客清晨6時就排出長龍等待入園。

據報導，和花爆紅後，遊客入園就圍在和花的周邊，很少有人移步。「我們大老遠趕來，就是看花花的。」、「牠真的超級無敵可愛啊！」

由於和花可望帶來巨量的商機，愛企查App 顯示，近日，「熊貓基地和花」、「熊貓和花」、「和花」已被成都大熊貓繁育研究基地申請註冊多個商標，國際分類涉及辦公用品、方便食品、教育 娛樂等。

上游新聞分析，和花的外形極具辨識度，個頭比同齡熊貓矮小，胖乎乎、圓圓的；腦袋與身體融為一體，幾乎看不見脖子；坐下來就像一個三角形，是名副其實的「圓滾滾」。

而且，很多熊貓白色毛髮部分偏黃，而和花卻是純白色的。

除了外型圓滾可愛，和花真正爆紅是因為今年在抖音 等平台一系列的吃竹子被搶走的短影音。多名網友還指和花性格溫順親人，不僅聽得懂人話，還會積極配合遊客擺姿勢拍照。