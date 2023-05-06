大熊貓和花爆紅 成都繁育基地申請註冊商標
中國官方不僅靠大熊貓拚外交，還趁勢拚經濟。據媒體報導，圓滾可愛的母熊貓和花今年爆紅後，成都繁育研究基地在五一假期躍為全國熱門景點第二名，該基地已經為牠申請註冊多個商標。
尚未滿3歲的和花，出生在成都大熊貓繁育研究基地。今年爆紅後，躍為中國民眾最喜愛的動物，暱稱牠「花花」；和花還被封為熊貓界的「頂流女明星」。
綜合大眾新聞、上游新聞、人民網報導，五一連假期間，四川旅遊市場持續火爆，接待人次和旅遊收入創歷史新高。其中，和花就帶動26.4萬遊客參觀成都基地，排名全國十大熱門景點第二位。
由於爭相目睹和花的遊客太多，成都基地祭出全網實名預約、分時限流入園措施。但假期期間，每天6萬張門票仍被預訂一空，遊客清晨6時就排出長龍等待入園。
據報導，和花爆紅後，遊客入園就圍在和花的周邊，很少有人移步。「我們大老遠趕來，就是看花花的。」、「牠真的超級無敵可愛啊！」
由於和花可望帶來巨量的商機，愛企查App顯示，近日，「熊貓基地和花」、「熊貓和花」、「和花」已被成都大熊貓繁育研究基地申請註冊多個商標，國際分類涉及辦公用品、方便食品、教育娛樂等。
上游新聞分析，和花的外形極具辨識度，個頭比同齡熊貓矮小，胖乎乎、圓圓的；腦袋與身體融為一體，幾乎看不見脖子；坐下來就像一個三角形，是名副其實的「圓滾滾」。
而且，很多熊貓白色毛髮部分偏黃，而和花卻是純白色的。
除了外型圓滾可愛，和花真正爆紅是因為今年在抖音等平台一系列的吃竹子被搶走的短影音。多名網友還指和花性格溫順親人，不僅聽得懂人話，還會積極配合遊客擺姿勢拍照。
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