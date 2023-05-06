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北京冬奧沒賣票卻有盈餘 國際奧會捐1040萬給中國

記者廖士鋒／即時報導
北京6日公布2022年冬奧會收支，結果顯示有盈餘，國際奧會決定捐出其份額給中國奧會。（Getty Images）
北京6日公布2022年冬奧會收支，結果顯示有盈餘，國際奧會決定捐出其份額給中國奧會。（Getty Images）

北京冬奧會2022年舉辦，當時並未有售票收入，但財務收支報告顯示有盈餘，而國際奧委會6日宣布將冬奧會組織預算的1,040萬美元捐贈給中國奧會，「支持中國體育事業的發展」。國際奧會並指，北京冬奧會取得成功，並在極其困難情況下實現財政盈餘，所以決定捐出其盈餘份額。

據央視新聞報導，5月6日國際奧會宣布，將把北京冬奧會組織預算中的1,040萬美元盈餘捐贈給中國奧會，旨在「支持中國體育事業的發展，特別是支持3.46億中國人繼續參與冬季運動」。

國際奧會在聲明中指出，北京冬奧會以153.9億元人民幣（約合22.2億美元）的組織預算實現了3.5億元人民幣（約合5065萬美元）的盈餘，取得了優異的成績，國際奧會對北京奧運會的支持力度也超過了歷屆冬奧會。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，北京冬奧會是「性別最均衡」的一屆冬奧會，吸引了創紀錄的新觀眾，帶動了3.46億中國人參與冬季運動。祝賀北京冬奧會組委會取得成功，並在「極其困難」的情況下實現財政盈餘。鑒於這些成就，國際奧會決定捐出其盈餘份額，以支持北京冬奧會的遺產，從事冬季運動的年輕人將從中受益匪淺。

據北京市政府官網消息，北京冬奧會組織委員會6日公布財務收支報告；收入為153.9億元，包括4方面，分別是國際奧委會資助37.8億元、市場開發收入111.3億元、其他收入4.8億元。此外，當時按照疫情防控要求，北京冬奧組委未銷售門票，無票務收入。

支出則包含體育競賽、場館設施、技術系統、賽時服務、儀式、宣傳和文化活動、辦賽保障、人力資源、賽事運營等八個方面，共支出150.4億元（約合21.7億美元），最終盈餘3.5億元人民幣。

北京市委書記尹力5日下午與巴赫會見時強調，目前北京冬奧會所有競賽場館已面向公眾開放，他表示希望雙方進一步深化合作，推動更多高水平體育賽事、冰雪賽事和培訓項目落戶北京。

另據央視新聞6日晚間消息，中國國務院總理李強6日也在北京會見巴赫。李強指出，國際奧委會對維護世界和平、推動人類文明進步發揮獨特重要作用。他強調中國一貫重視發展體育事業，同國際奧委會開展卓有成效合作，去年向世界奉獻了一屆簡約安全精彩的北京冬奧盛會，並成功帶動3億人參與冰雪運動。李強重申，中國傳播奧林匹克精神腳步永不停歇，「願與國際奧委會一道反對體育政治化，為奧林匹克運動和推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻」。

北京冬奧 李強 預算

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