江西連日暴雨 已致29.3萬人受災

中國江西連日暴雨，已致29.3萬人受災。圖/央廣網

中國江西連日暴雨 ，據江西省應急管理廳發布統計訊息，5月5日至6日17時，此輪暴雨災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災。

據江西省氣象局預警發布中心6日發布的近期降雨數據顯示，5月5日7時至6日7時，贛北南部和贛中大部分地區出現暴雨，部分大暴雨，局部特大暴雨。

共有7縣（市、區）的23個觀測站出現特大暴雨，21縣（市、區）的628個測站出現大暴雨，45縣（市、區）的548個觀測站出現暴雨，以撫州黎川縣飛源村氣象站299.9毫米為最大，宜黃縣梨溪官坪氣象站288.4毫米次之；35縣（市、區）的613個測站1小時雨強超過30毫米。

截至5月6日14時，江西全省平均降雨44.4mm，其中累計降雨量最大的撫州市全市平均降雨148.2mm，撫州市宜黃縣24小時降雨量高達302mm，已達到特大暴雨量級，最大雨強為36.1mm/h。

新京報報導，進入5月，暖濕氣流增強並北上，在其影響下，自中國西向東出現大範圍降水天氣，華東、華中迎來今年來最強降雨。