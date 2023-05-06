中國華南暴雨 江西一河潰堤淹4村莊 福建貴州也傳災情

中國華南遭暴雨侵襲，江西一河潰堤淹4村莊，福建、貴州亦傳災情。（取自央視新聞）

中國汛期到來，江西、福建等省份卻遭遇大雨侵襲，各地傳出淹水、土石坍方災情。6日白天，江西中南部、湖南中南部、福建西部等地部分地區出現大雨到暴雨 ，湖南郴州、江西贛州和撫州等局地出現大暴雨，每小時最大降雨量上看150毫米。中國中央氣象台持續發布強對流、暴雨藍色預警。

央視新聞報導，江西省於6日上午9時啟動「防汛四級應急響應」，要求各地各部門按照職責分工和預案規定，全力做好防汛工作。不過，大雨仍致江西各地有大小災情。根據江西氣象台官方微博發文，江西撫州宜黃縣遭遇強降雨，截止到14時，24小時累計雨量將高達302毫米，為大暴雨量級，導致河水猛漲、農田被淹，多個鄉鎮出現嚴重淹水災情。

中國華南遭暴雨侵襲，江西一河潰堤淹4村莊，福建、貴州亦傳災情。圖為江西宜春市，京九線鐵路橋下的清豐堤河堤。（取自央視新聞）

人民網報導，6日上午6點左右，在宜春市，京九線鐵路橋下的清豐堤河堤，已出現水位漫堤的情況，當局雖立即派遣人員前往現場處置，無奈雨量過大，水位上漲過快，8點左右，清豐堤開始出現潰口，並迅速擴大至30公尺，造成下游4個村莊被淹，200多人受困受災。

報導指，災情傳出後，官方動員公安 、警消共1000多人展開搶救，截至6日下午5點，宜春應急管理局表示，已順利將被困的220人安全轉移。而潰堤處正進行封堵工程，並加開周圍的排水站，目前清豐河水位已較洪峰時下降約1.5公尺。京九鐵路運行安全無虞。

宜春蒙河、荷陂村導托渠2條河流水位暴漲，因多個村地勢低窪，被洪水 圍困，積水達50公分高。萬龍山鄉、麻田鎮等部分鎮村亦有部分民眾家裡遭水淹。

中國華南遭暴雨侵襲，江西一河潰堤淹4村莊，福建、貴州亦傳災情。（取自央視新聞）

另，環球網報導，福建南平從5日起遭逢強降雨，至6日凌晨5點多，長深高速公路銅場隧道口發生溜方（土石流）事故，隧道口上方大量泥土夾雜著石頭、樹木傾瀉而下，落在高速公路車道上，所幸當時無車輛通過，沒有造成人員傷亡。隨後官方派遣一台鏟車和數十名搶修人員進行施工，截至6日上午11點，土石已完成清理，道路恢復正常通行。

另，環球網報導，貴州銅仁多地遭遇強風暴雨，除地勢低窪區域淹水，部分道路也被倒塌的樹木阻斷。報導指，銅仁玉屏縣有一處小區因地勢較低，門口積水深達1公尺，停放在周圍的車輛也被淹掉近半個車身。銅仁沿河縣，除受強降雨影響外，部分地區風力更高達9級，造成多條道路旁的大樹被吹倒，阻斷民眾去路。

根據江西省氣象台預估，6日晚間，江西雨區南壓將減弱，但局部仍有暴雨。而據中國中央氣象台預估，6日夜間至7日，江西東南部、浙江、福建、廣西、廣東、海南島等地仍有中到大雨，部分地區有暴雨，局地大暴雨情形。中央氣象台已於6日晚間18時持續發布暴雨藍色預警，和強對流天氣藍色預警。