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英外長與中國國家副主席韓正會談 闡明台港新疆看法

記者陳宥菘／即時報導
中國大陸國家副主席韓正5日與英國外交大臣柯維立於倫敦碰面，柯維立在會晤中向韓正闡明了英國對香港、新疆和台灣的看法。（取自柯維立Twitter）
中國大陸國家副主席韓正5日與英國外交大臣柯維立於倫敦碰面，柯維立在會晤中向韓正闡明了英國對香港、新疆和台灣的看法。（取自柯維立Twitter）

中國大陸國家副主席韓正近日飛抵英國，準備參加6日英國國王查理三世的加冕典禮，並展開訪問行程。5日，韓正與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）碰面，據柯維立推特推文，柯維立在會晤中與韓正闡明了英國對香港新疆和台灣的看法。

金融時報報導，韓正與柯維立進行了約30分鐘的會談。這場會面在英方經常招待外國外長的倫敦卡爾頓花園1號舉行。據知情人士透露，會談中，韓正非正式地建議柯維立應訪中，但中國大陸官方尚未向柯維立發出正式邀請。

針對韓正與柯維立5日會談的內容，中國大陸官方目前尚未有進一步消息發布與說明。

路透報導，此次會晤兩人還討論了氣候變化、經濟聯繫、人與人之間的聯繫等合作。報導稱，兩人罕見的會面是在兩國關係處於低谷之際舉行的。

此前，柯維立曾於4月25日發表外交政策演說，他說，對華發動新冷戰或孤立中國大陸都不符合英國國家利益，稱將與中國政府進行有建設性的接觸，並表示對台海穩定的關切，強調任何一方都不應片面採取行動改變現狀，希望台灣問題得到和平解決。

對此，中國大陸外交部發言人毛寧當時表示，台灣、香港、新疆問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，她敦促英方謹言慎行，停止無端指責中國、干涉中國內政。

毛寧稱，《中英聯合聲明》涉及英方的條款已經全部履行完畢，英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂「權利」和「責任」；新疆經濟發展，社會穩定，宗教和睦，文化繁榮，人民安居樂業，這是有目共睹的事實，英方對此卻充耳不聞、視而不見，執意污衊抹黑，純屬別有用心；台海現狀是兩岸同屬一個中國，英方如果希望保持台海和平穩定，就應當嚴格恪守一中原則，堅定反對「台獨」分裂行徑。

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