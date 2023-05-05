中非多起針對中企及公民襲擊 中駐館籲勿往外省　

中國企業及公民在中非頻遭襲，中國駐中非使館再發安全警示。圖為探礦者在露天金礦工作。(路透)

中國駐中非共和國大使館 網站5月6日發布領事安全提醒。由於近期中非共和國外省地區發生多起針對中國企業和公民的武裝襲擊、綁架、恐嚇等惡性安全事件，造成人員傷亡和財產損失。中國駐中非使館提醒中國公民切勿前往中非首都班吉以外的外省地區，尤其是發生過319事件的班巴里地區及附近區域。在外省的中國公民必須登記撤離。

所謂319事件是指今年3月19日凌晨5時左右，中國礦業公司在中非東部班巴里的一座金礦遭到襲擊，9名中國公民遇害，兩人受傷。9名遇害者是被不明武裝分子，以槍頂後腦勺進行行刑式槍決。因此事發後中國駐中非使館已多次發出類似安全警示。

今天再度發出的領事安全提醒顯示近期又發生多起中企與中國公民被襲事件，因此中非駐館要求中國公民切勿前往外省。請在中非中國機構企業和公民以及有意來中非的中國公民嚴格遵守中國外交部領事司和駐中非使館的有關提醒，勿前往中非首都班吉以外地區，尤其是319案事發的中部班巴里地區及其附近區域。

該館嚴厲警告，如有企業不顧本提醒赴危險區域作業而致員工傷亡或發生其他安全事件，將負法律責任。

其次，並要求中國公民做好登記報備。尚在首都班吉以外地區的中國公民必須立即向使館進行個人信息報備並立刻撤離，已撤離人員切勿返回。三是重視安全生產。請在中非中國機構企業和務工人員樹牢安全生產理念，嚴格落實安全生產要求，在偏僻地區項目工作人員盡量在營區內活動。即使在相對安全地區作業的企業，也務必配備中方專業安保人員。

中國駐中非使館並要求在中非公民警惕治安風險，注意防範治安風險，如遇搶劫等突發緊急情況，首先確保生命安全，冷靜應對，避免發生肢體衝突，及時報警並向使館報告。另要注意行車安全。在中非中國公民要遵守當地交通法規，務必佩戴安全帶，隨車攜帶車輛和身份證件，不酒後和疲勞駕車，不超速行駛，在公路交叉口減速謹慎通過。

這一提醒稱，中國公民如遇緊急情況應及時聯繫中國駐中非大使館尋求領事保護。