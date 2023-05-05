韓正將出席英王加冕典禮 爭議下的出訪

中國外交部昨天宣布，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席英國國王查理三世的加冕典禮。（新華社）

中國外交部昨天宣布，中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席英國國王查理三世的加冕典禮。不過韓正曾主管香港 事務，他此行已在英國引起不少爭議。

英國國王查理三世（King Charles III）的加冕典禮將於6日舉行。路透此前報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，他預期在中國高階官員到訪倫敦參加加冕典禮時會見韓正。

這是英中關係低谷期間，兩國政府高級官員之間罕見的會面。自2018年時任英國首相梅伊（Theresa May）對中國進行為期3天的訪問後，英中領導人還沒有進行過面對面會晤。

韓正在2018年到今年中國「兩會」換屆前，擔任中國國務院副總理並主管香港事務。2019年，香港爆發「反送中」運動，北京 的做法是通過「香港國安法」，使起訴抗議者更為容易，削弱香港的自治權。

德國之聲今天引述英國衛報4月底報導，前英國保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）稱，韓正要為「破壞」英中就香港達成的協議，負起責任，因為韓正是香港民主自由被打壓的主導者之一。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員勞頓（Tim Loughton）表示，韓正的出席對於「熱愛自由」的香港人而言，是一種「羞辱」。

美國政治新聞網Politico上月26日也曾報導，負責監督鎮壓香港自由活動的韓正，預計將出席在英國舉行的國王加冕典禮，此舉可能會激怒批評北京的英國人。

據英國獨立報、BBC等媒體報導，英國駐香港最後一任總督彭定康（Chris Patten）批評，韓正此行顯示出中國對待英國的態度隨意，「（中國）畢竟有14億人，他們選擇派遣負責在香港問題上食言的人」。

他說，韓正的到訪，雖然對英國政府而言沒有什麼壞處，但對多達14萬或以上在英國國民海外護照（BNO）幫助下，流亡到英國的香港人來說，是一個沉重的打擊。

韓正在今年的中國14屆全國人大一次會議第3次會議上，以全票當選國家副主席。前任副主席王岐山去年9月曾出席已故英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮。