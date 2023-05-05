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皇家加勒比郵輪2024重返中國市場 疫後國際郵輪首家

記者陳宥菘／即時報導
皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪靠泊在上海吳淞口國際郵輪港。（取自新華社）
皇家加勒比「海洋光譜號」郵輪靠泊在上海吳淞口國際郵輪港。（取自新華社）

全球最大郵輪公司皇家加勒比集團4日宣布，旗下國際郵輪將於2024年上半年重返中國市場，恢復從中國母港出發前往他國的國際郵輪航線。這也是中國因疫情停航三年多來，首家宣布重返的國際郵輪公司。

上觀新聞報導，皇家加勒比集團高級主管於4日舉行的財報電話會議中披露上述消息。此前，受新冠疫情影響，中國自2020年1月至今都無母港國際郵輪停靠。報導稱，皇家加勒比宣布回歸，不僅回應了消費者對於郵輪旅遊的期盼，也展現了對「世界最具潛力」的國際郵輪市場堅定的信心。

報導援引上海社會科學院數據指，2019年國際郵輪對中國的直接經濟貢獻為140億元（人民幣，下同），其中船供、港務稅費和船舶維修占27%，遊客和船員境內消費占33%，總部經濟占40%。若加上間接經濟貢獻，國際郵輪對中國的總體經濟貢獻可達358億元。

此前，中國官方曾發表《關於促進我國郵輪經濟發展的若干意見》，內容稱至2035年，中國遊輪市場將達到每年1400萬人次的規模，而國際郵輪對中國的經濟貢獻可望上看5500億元規模。

報導指，中國交通運輸主管部門於3月發布了國際郵輪復航方案後，上海政府於4月會議上亦原則同意《推進國際郵輪經濟高質量發展上海行動方案（2023—2025年）》，強調要牢牢抓住全球郵輪經濟重啟的窗口期，推進郵輪經濟全產業鏈發展，加快培育核心競爭優勢，提升郵輪經濟的貢獻度、輻射面和影響力。

報導引述皇家加勒比集團負責中國事務的高級副總裁劉淄楠表示，「我們始終看好中國市場的前景，將配合政府部門，攜手港口、交通、旅遊、供應鏈服務業等商業合作夥伴，為再創中國郵輪發展的下一個黃金期而積極努力。」

皇家加勒比於2009年正式進入中國市場，並在中國市場部署和經營世界級郵輪，引領中國進入大船時代。2019年，皇家加勒比的超量子系列首艘郵輪「海洋光譜號」開啟中國首航，從巴塞隆納航行至上海，並成為上海吳淞口國際郵輪港第2000艘次母港郵輪，當時，皇家加勒比還為這艘郵輪舉辦了盛大的首航慶典暨命名儀式。

4月底時，皇家加勒比集團也宣布「海洋光譜號」將於今年9月底重返香港市場，目的地包含日本、新加坡、越南等。

郵輪 皇家 疫情

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