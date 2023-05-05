紐時：共同富裕讓貧困變禁忌 中國網路「無窮人」

紐約時報4日報導，中國為實現共同富裕，阻止一切有關窮困的討論。圖為一名搬遷戶2020年3月9日在貴州省畢節市納雍縣易地扶貧搬遷安置點內的扶貧車間裡工作。（新華社資料照片）

紐約時報4日報導，中國以實現共同富裕為目標，扶貧成為一枚彰顯政權合法性獎章，但社會保障嚴重不足，民眾焦慮感上升，如今中共 決定阻止一切有關窮困的討論，使得「網路上沒有窮人」。

紐時中文網報導，中國自稱是一個以實現共同富裕為目標的社會主義國家。2021年中國最高領導人習近平宣布「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」。然而還是有許多人處於貧困中或生活在貧困線以下。

例如近期一條令人痛心的影片在中國網路上瘋轉，一位退休老人展示她用人民幣100元（約14.5美元），這大約是她一個月的養老金，也是唯一收入來源，可以買到些什麼菜。但影片隨後被刪除。

另去年一位民工感染COVID-19，官方公布詳細行蹤，結果他為了養家糊口而四處奔波的事蹟因此引起廣泛的同情與關注，被稱為「最辛苦的中國人」後，審查者不僅屏蔽了有關他的討論，地方當局更派人守在他家門外，阻止記者採訪他的妻子。

另外，受過教育 的年輕人對慘澹的財務和就業前景的普遍不滿，也在一位歌手的作品中得到了抒發，他唱著「雖然我每天都洗臉，但口袋比臉還乾淨」、「讀書是為了中華崛起，而不是去送外賣快遞」；結果歌被封禁，社群網站 帳號也被刪。

紐時指出，隨中國經濟前景日漸黯淡，人們對未來越來越感到焦慮，貧困因此成了一個禁忌話題，可能會招致政府的憤怒。

3月，中國互聯網監管機構國家互聯網信息辦公室宣布，將對發布影片或文章刻意「渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展」的人予以打擊。該行動禁止發布有老人、殘障人士和兒童的悲情影片。

這條禁令的背後凸顯政府正迫切希望確保有關中國的討論都是正面。中共吹噓自己在過去40年裡說明了多少人擺脫貧困，同時又拒絕提及在已故領導人毛澤東治下讓整個國家陷入赤貧的往事。

報導提到，扶貧是一枚中共用來彰顯其政權合法性的獎章。雖然中國經濟實力蒸蒸日上，其社會保障仍然嚴重不足，如今政府決意阻止一切有關窮人困苦境況的討論。

例如在中國最大的新聞門戶騰訊搜索「貧困」一詞，排在第一的新聞報導講的是研究顯示貧困是美國的第4大致死原因。媒體很少報導中國本身貧困的系統性原因。

2020年，時任中國國務院總理李克強說，6億中國人月收入低於人民幣1000元（約145.4美元），一些不知道數據來源的人稱這是假新聞。人民日報致電國家統計局證實這一消息的真實性。但官方媒體很少再提及這個令人難堪的數字。

除了貧困，政府也不希望公眾關注另一個重大的社會問題：青年失業率，政府稱已達到近20%。

一位詞曲作者用著名的文學人物孔乙己（清朝受過良好教育但生活貧困的知識份子）來反駁政府的說法，即年輕人找不到工作是因為他們不夠努力。但這首歌遭到審查，歌手的網路帳戶也被封禁。

但另一方面，官方媒體發表了關於大學畢業生透過收廢品或在街上擺攤過上體面生活的文章。一位評論者表示，政府想要否認普遍存在的經濟衰退和失業並避免問責。貧困也是如此；透過審查影片和網路討論，政府正在逃避為窮人提供最基本的社會保障責任。