中國外交部：美強推對華脫鉤斷鏈 不符合任何一方利益

中國外交部發言人毛寧4日表示，中國是世界最大的半導體市場，強推對華脫鉤斷鏈，人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。(取自中國外交部網站)

美國半導體產業協會（SIA）執行長紐佛（John Neuffer）呼籲美國半導體公司不能缺席中國市場。對此，中國外交部發言人毛寧4日表示，中國是世界最大的半導體市場，強推對華脫鉤斷鏈，人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。

紐佛近日接受彭博新聞專訪時表示，「中國是我們最大的市場，我們不是唯一提出這樣主張的行業。我們認為，需要參與那個市場。」

SIA也提出呼籲，儘管美國政府有國安顧慮，美國的半導體公司還是要進入中國市場，業界需要拜登 政府制定明確的規則。

對此，毛寧4日指出，一段時間以來，美國為維護自身霸權，泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，限制對華出口。美方打壓遏制的不僅是中國，而是要剝奪廣大發展中國家科技進步和正常發展的權利，將這些國家永遠壓制在產業鏈低端。

她還指，這種自私自利的科技霸凌 行徑不公平、不合規，破壞全球產供鏈穩定，不利於世界經濟發展，最終也將反噬自身。

毛寧表示，中國堅持高水準對外開放。「我們願意同世界各國共同發展共用機遇，同時我們也將堅定捍衛自身的合法權益，遏制打壓阻擋不了中國發展，只會增強中國科技自立自強的決心和能力。」