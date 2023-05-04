中官方報告：台灣太陽花運動、烏克蘭示威等都是美主導

中國國家計算機病毒應急處理中心最新報告點名CIA數十年來至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府。（美聯社資料照片）

中國官方「國家計算機病毒應急處理中心」4日發布的最新報告指出，美國中情局長期以來在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，並提到全球各地使用美國網路設備和軟體產品的機構和個人成為美國中情局的傀儡「特工」。報告並點名台灣2014年太陽花運動、烏克蘭 示威等，背後都是美國情治機構主導的典型案例。

中國國家計算機病毒應急處理中心4日在官網公布與360公司合作的「『駭客帝國』調查報告——美國中央情報局 （CIA ）（之一）」全文，宣稱全面深入分析美國中央情報局（CIA）的網路攻擊竊密和相關現實危害活動，以及其對美國成為「駭客帝國」所做的貢獻，「為遍布全球的網路攻擊受害者提供參考和建議」。

報告統計，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（CIA只承認其中的7起），在相關國家引發動亂。

被報告點名的包含1980年代國際社會主義陣營遭受衝擊、1990年代初蘇東劇變、2003年喬治亞「玫瑰革命」、2004年烏克蘭「橙色革命」、2005年吉爾吉斯「鬱金香革命」，2011年西亞北非國家「阿拉伯之春」、2014年烏克蘭「二次顏色革命」、台灣「太陽花革命」等，都被國際機構和世界各地學者認定為由美國情治機構主導的「顏色革命」典型案例。

其他國家中還發生過未遂事件，如2005年3月白俄羅斯「雪花革命」、2005年6月亞塞拜然「橙色風暴」、2005年黎巴嫩「雪松革命」、2007年緬甸「藏紅花革命」、2009年伊朗「綠色革命」等等。

報告強調，多起「顏色革命」事件中都有西方大國借助網路推波助瀾的影子。西亞北非多國「阿拉伯之春」發生後，「美國個別大型網路跨國企業積極介入，向衝突各方投入大量人力、物力、財力，拉攏支持反對派，向與美國利益不符的他國合法政府公開發難，協助發布擴散虛假資訊，推動民眾抗議活動不斷激化」。

據指出，美國提供的相關服務包含加密網路通信服務、斷網通聯服務、基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具以及能夠躲過政府監測的「暴動」軟體等。

報告並揭露團隊成功提取了多個美國「Vault7」（穹頂7）網路攻擊武器樣本，且多個東南亞國家和歐洲的合作夥伴也提取到了幾乎完全相同的樣本，並指出其運作機制。

報告最後提醒，針對CIA對中國發起的高度體系化、智慧化、隱蔽化的網路攻擊，「境內政府機構、科研院校、工業企業和商業機構如何快速『看見』並第一時間進行『處置』尤為重要」。報告呼籲在採用自主可控國產化設備的同時，應儘快組織開展CIA攻擊組織APT攻擊的自檢自查工作，並逐步建立起長效的防禦體系。

此前在2022年6月22日，位於陝西西安的西北工業大學發布公開聲明稱，該校遭受境外網路攻擊。隨後中國國家計算機病毒應急處理中心介入調查並兩度發布報告指出，背後源頭是美國國家安全局（NSA）的「特定入侵行動辦公室」（Office of Tailored Access Operation，TAO），TAO遭控利用網攻查詢中國境內身分敏感人員數據，以及攻擊中國某基礎設施運營商。