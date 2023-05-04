能舉起25公斤金磚就直接帶走？招遠文旅局攬客花招惹議

招遠文旅局長遲義賢在影音中向全體網友發起挑戰，誰能按規定拿起25公斤黃金金磚，黃金就歸他。（上遊新聞）

5月3日，山東招遠市文化和旅遊局局長遲義賢在抖音 向網友發起挑戰，承諾如果有人能拿起招遠黃金博物館 一塊25公斤價值1000多萬人民幣的金磚就將其贈送。但在2日招遠文旅發布的一段影音的末尾顯示一位大爺曾經拿起了金磚，但招遠文旅方面未對此事回應引來網友質疑。 博物館方面表示，對拿起金磚的條件有一定限制，難度很大，開館至今還沒有人成功過。

據上游新聞，在5月3日這段影音中，招遠市文化和旅遊局局長遲義賢表示：「我手中抱的是純金的金磚，25公斤，價值1000多萬元人民幣。在這裡鄭重承諾，大家如果是按照規則，把這個金磚單手抓起來，那這個金磚就送給你了。」遲義賢向身邊一位男子詢問：「楊經理，是不是？」該男子回答：「千真萬確，遲局長。」遲義賢又表示：「好的。招遠人一諾千金，歡迎大家到中國金都·山東招遠黃金博物館，等你來挑戰。」目前該短影音在抖音上的點讚量已經超過了37萬。

不過有細心的中國網友發現，就在前一天5月2日招遠文旅發布的另一段影音末尾，有一位老大爺單手拿起了金磚，而影片中旁邊的楊經理有些吃驚，這段影音的點讚量高達87萬。

招遠文旅後續並未對此事進行說明，引來網友質疑：「這位老大爺是否如局長承諾的拿走了金磚？」還有網友稱「是不是拿起了但是不給？」3日下午，招遠文旅官方抖音號在評論中僅表示「後續請關注我」。

山東招遠淘金小鎮黃金博物館工作人員表示，館內確實展出有兩塊金磚，「有一塊25斤（12.5公斤）的，有一塊50斤（25公斤）的」。工作人員表示，25斤的金磚不參與挑戰。 「遊客先可以試抓25斤的，如果您能抓起來的話，就可以去挑戰50斤的。」上游新聞稱，在那段引起爭議的影音中，大爺舉起的疑似為重25斤的金磚。

這位工作人員表示，博物館確實有能拿起來就能拿走的規定，但有限制條件，挑戰者需要戴上手套。 「因為它是梯形的，要小面朝上，拿起來平舉停止25秒。」這位工作人員承認，這對一般人來說其實很難做到，「也就堅持幾秒鐘，最多的也就堅持十七、八秒吧。」

在2020年的影音中，黃金博物館的一位講解員詳細說明了挑戰50斤金磚的規則。 「小面朝上，單手抓住兩個側邊，不能摳底，然後水平提起，保證手臂和手腕是水平的，堅持25秒，只要能做到，這1000多萬就能拿走了。」博物館工作人員證實，確有不可以摳底的規定。

這位工作人員表示，這個金磚從開館之初就有。 「可能有十年了吧，雖然來試的人很多，但都沒成功過。其實之前我們也有宣傳過，但今年抖音上好像特別火一點。」

上游新聞記者注意到，2018年8月招遠市文化和旅遊局公眾號就介紹了世界女子迷你輕量級拳王蔡宗菊挑戰的情況，但蔡宗菊並沒有成功，當時說明的規則就是「需要參賽者單手將重達25公斤的金磚小面朝上平舉25秒，就可把金磚抱回家」。