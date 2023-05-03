中國半導體企業近2年倒閉近萬家 未來形勢更嚴峻

受全球半導體景氣欠佳及美國帶頭科技圍堵衝擊，中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。預測未來形勢恐更嚴峻，半導體企業倒閉退場的態勢短期難止。(路透資料照片)

受全球半導體景氣欠佳及美國帶頭科技圍堵衝擊，中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。預測未來形勢恐更嚴峻，半導體企業倒閉退場的態勢短期難止。

此外，中國半導體企業近日發布的今年第1季財報顯示，多達約8成利潤 下滑，其中更有多家由盈轉虧，僅有不到2成獲利出現成長。

香港01報導，據中國電子工程網站「維科網」數據，今年第1季全球半導體業營運表現普遍不佳。其中英特爾（Intel）虧損28億美元，創其單季歷史新高；SK海力士、美光也陷入虧損；三星第1季獲利則大跌96%；台積電 、高通、AMD獲利也告下滑。全球前10大晶片 企業至少有9間獲利下滑或虧損。

與此同時，中國半導體業同樣受到經濟衰退、消費萎縮的大環境影響，面臨不景氣。今年第1季，中國半導體企業中的晶片設計、封測、製造等企業，全數出現利潤下滑甚至虧損，僅有數家半導體設備企業獲利有成長。

報導指出，這意味著在當前全球半導體行業景氣下滑下，中國只有受益於政府「國產替代政策」的半導體設備企業，業績才會成長。

根據報導，經整理相關數據發現，光是2022年間，申請吊銷、註銷登記的中國半導體相關企業達5746家，比2021年的3420家大增68%，代表中國這2年一共消失了近1萬家半導體企業，相較於國外半導體企業，整體情況顯然更嚴峻。

報導提到，儘管上述註銷登記的企業中，有很多都是當時「蹭政策熱度、騙補助」後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在近2年不景氣的環境下倒閉，證明要在競爭激烈的半導體業立足並不容易。

報導並指出，中國如今還有17萬多家晶片企業，而眼下2023年的不景氣預期將持續，行業情況恐會比前一年更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能更快進入大規模淘汰階段。

報導說，再加上美國對中國半導體業技術與設備管制的封鎖策略持續進行，中國半導體業恐將面臨到比過去2年更嚴峻的形勢，短期內倒閉退場的態勢恐怕不會停止。