我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed如期升息 股指連跌3天

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

中國半導體企業近2年倒閉近萬家 未來形勢更嚴峻

中央社台北3日電
受全球半導體景氣欠佳及美國帶頭科技圍堵衝擊，中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。預測未來形勢恐更嚴峻，半導體企業倒閉退場的態勢短期難止。(路透資料照片)
受全球半導體景氣欠佳及美國帶頭科技圍堵衝擊，中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。預測未來形勢恐更嚴峻，半導體企業倒閉退場的態勢短期難止。(路透資料照片)

受全球半導體景氣欠佳及美國帶頭科技圍堵衝擊，中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。預測未來形勢恐更嚴峻，半導體企業倒閉退場的態勢短期難止。

此外，中國半導體企業近日發布的今年第1季財報顯示，多達約8成利潤下滑，其中更有多家由盈轉虧，僅有不到2成獲利出現成長。

香港01報導，據中國電子工程網站「維科網」數據，今年第1季全球半導體業營運表現普遍不佳。其中英特爾（Intel）虧損28億美元，創其單季歷史新高；SK海力士、美光也陷入虧損；三星第1季獲利則大跌96%；台積電、高通、AMD獲利也告下滑。全球前10大晶片企業至少有9間獲利下滑或虧損。

與此同時，中國半導體業同樣受到經濟衰退、消費萎縮的大環境影響，面臨不景氣。今年第1季，中國半導體企業中的晶片設計、封測、製造等企業，全數出現利潤下滑甚至虧損，僅有數家半導體設備企業獲利有成長。

報導指出，這意味著在當前全球半導體行業景氣下滑下，中國只有受益於政府「國產替代政策」的半導體設備企業，業績才會成長。

根據報導，經整理相關數據發現，光是2022年間，申請吊銷、註銷登記的中國半導體相關企業達5746家，比2021年的3420家大增68%，代表中國這2年一共消失了近1萬家半導體企業，相較於國外半導體企業，整體情況顯然更嚴峻。

報導提到，儘管上述註銷登記的企業中，有很多都是當時「蹭政策熱度、騙補助」後放著爛尾的企業，但許多努力經營的企業也在近2年不景氣的環境下倒閉，證明要在競爭激烈的半導體業立足並不容易。

報導並指出，中國如今還有17萬多家晶片企業，而眼下2023年的不景氣預期將持續，行業情況恐會比前一年更加困難，預估2023年消失的半導體企業會更多，可能更快進入大規模淘汰階段。

報導說，再加上美國對中國半導體業技術與設備管制的封鎖策略持續進行，中國半導體業恐將面臨到比過去2年更嚴峻的形勢，短期內倒閉退場的態勢恐怕不會停止。

晶片 利潤 台積電

上一則

五一漲粉300萬 女幼教師憑兒歌「挖呀挖呀挖」走紅

下一則

世界新聞自由日 胡錫進：干預新聞是嚴重官僚主義

延伸閱讀

台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？

台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？
大幅減產 三星仍看好下半年晶片景氣

大幅減產 三星仍看好下半年晶片景氣
三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望

三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望
SK海力士樂觀預期 DRAM谷底已過

SK海力士樂觀預期 DRAM谷底已過

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28
戰鬥救援直升機。（取材自樞密院十號）

美隱形戰機若在中國周邊被擊落…美媒1個理由分析：救不了

2023-05-01 07:00

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮