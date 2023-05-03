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中商務部：五一小長假零售餐飲年增18.9%

記者林茂仁／即時報導
中國五一小長假零售餐飲業績年增18.9%。（新華社）
中國五一小長假零售餐飲業績年增18.9%。（新華社）

中國商務部3日晚間表示，2023年五一假期，居民出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長，全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，重點餐飲企業銷售額年增57.9%。

中國商務部指出，時令、品質、升級類商品銷售較為旺盛，特色、多元、體驗型服務消費廣受青睞，創新、智慧、便捷式新型消費蓬勃發展，生活必需品市場供應豐富、價格平穩。

央視報導，據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額年增18.9%，餐飲休閒消費持續火熱，重點餐飲企業銷售額年增57.9%。石油製品、汽車銷售額分別年增24.4%和20.9%。金銀珠寶、服裝、化妝品、菸酒銷售額分別年增22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。

通信器材銷售額年增20.1%。家電銷售額年增13.9%。全國示範步行街客流量、營業額分別年增121.4%和87.6%。

新華社報導，文化和旅遊部3日晚間公布2023年五一小長假旅遊市場情況，全國國內旅遊出遊合計2.7億人次，年增70.8%，已恢復至2019年同期的119%。實現國內旅遊收入人民幣1,480.5億元，年增128.9%，已恢復至2019年同期的100.66%。

文旅部表示，五一小長假期間，全國假日市場總體安全平穩有序，文旅產品供給豐富，文化和旅遊行業復甦勢頭強勁。

中國官方大力提倡的「夜間經濟」也發揮效果，根據數據監測，4月28日18時至5月3日6時，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量7,768.6萬人次，平均每個集聚區每夜6.3萬人次，較2022年同期增長114.5%。

商務部 遊行 石油

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