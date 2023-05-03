我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

一洲焦點／聯準會為何再升息1碼？邊界將爆發偷渡海嘯

山東魯西化工廠五一勞動節爆炸起火 迄今9死1傷

中央社台北3日電

五一勞動節當天早上，位於山東省聊城市的魯西化工廠區發生嚴重爆炸起火事故。據官方通報，迄今已造成9人死亡，1人受傷，仍有1人失聯。

中化集團魯西化工雙氧水生產區1日早上8時36分發生爆炸火災事故，中國官媒在事發後8小時才發布消息，稱造成5人死亡、1人受傷，另有1名失聯人員正在全力搜救，事故具體原因正在調查中。

據推特影片、照片，魯西化工廠區的雙氧水裝置爆炸起火後，冒出滾滾黑煙，顯示爆炸威力巨大。

中國應急管理部2日通報，事故原因初步分析為，雙氧水裝置工作液配置釜用於回收工作液時，吸入大量70%濃度雙氧水，釜內可能存在雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置條超壓爆炸，造成現場人員傷亡，並波及相鄰企業辛醇儲罐及部分管線洩漏燃燒，詳細原因正在調查中。

聊城高新區管委會今天通報，5月1日中午12時20分，中化集團魯西化工雙氧水生產區爆炸著火事故火情全部撲滅後，經現場搜救陸續又發現4名遇難人員。事故共造成9人死亡，1人受傷，1人失聯。

隸屬中國中化集團的魯西化工是上市國有企業。公司今天公告，目前失聯人員仍在全力搜救，事故造成的直接損失尚在統計中，公司已向保險公司申報理賠。目前已停產及關聯裝置涉及雙氧水、己內醯胺、多元醇裝置，具體復工時間待科學評估確定。

復工 保險 勞動節

上一則

中國對台灣宮廟滲透 媽祖文化也成統戰工具

延伸閱讀

遊客瘋「進淄趕烤」 山東淄博公廁備腸炎藥、衛生巾 網喊貼心

遊客瘋「進淄趕烤」 山東淄博公廁備腸炎藥、衛生巾 網喊貼心
「中美能源企業合作論壇」休城登場

「中美能源企業合作論壇」休城登場
山東「淄博燒烤」走紅 飯店房價漲逾5成 當局要罰

山東「淄博燒烤」走紅 飯店房價漲逾5成 當局要罰
山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28
戰鬥救援直升機。（取材自樞密院十號）

美隱形戰機若在中國周邊被擊落…美媒1個理由分析：救不了

2023-05-01 07:00

超人氣

更多 >
當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮