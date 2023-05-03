山東魯西化工廠五一勞動節爆炸起火 迄今9死1傷

五一勞動節 當天早上，位於山東省聊城市的魯西化工廠區發生嚴重爆炸起火事故。據官方通報，迄今已造成9人死亡，1人受傷，仍有1人失聯。

中化集團魯西化工雙氧水生產區1日早上8時36分發生爆炸火災事故，中國官媒在事發後8小時才發布消息，稱造成5人死亡、1人受傷，另有1名失聯人員正在全力搜救，事故具體原因正在調查中。

據推特影片、照片，魯西化工廠區的雙氧水裝置爆炸起火後，冒出滾滾黑煙，顯示爆炸威力巨大。

中國應急管理部2日通報，事故原因初步分析為，雙氧水裝置工作液配置釜用於回收工作液時，吸入大量70%濃度雙氧水，釜內可能存在雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置條超壓爆炸，造成現場人員傷亡，並波及相鄰企業辛醇儲罐及部分管線洩漏燃燒，詳細原因正在調查中。

聊城高新區管委會今天通報，5月1日中午12時20分，中化集團魯西化工雙氧水生產區爆炸著火事故火情全部撲滅後，經現場搜救陸續又發現4名遇難人員。事故共造成9人死亡，1人受傷，1人失聯。

隸屬中國中化集團的魯西化工是上市國有企業。公司今天公告，目前失聯人員仍在全力搜救，事故造成的直接損失尚在統計中，公司已向保險 公司申報理賠。目前已停產及關聯裝置涉及雙氧水、己內醯胺、多元醇裝置，具體復工 時間待科學評估確定。