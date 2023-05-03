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解放軍大型無人機再度繞台 港媒：將常規化部署

記者廖士鋒／即時報導
解放軍BZK-005長鷹無人機近期被台國防部披露繞島飛行，圖為BZK-005衍生型BZK-005C，具有「察打一體」功能，最大武器搭載量超過300kg，能挂載多種體制、不同級別的導彈、炸彈。（圖／取自中國國防部官網）
解放軍BZK-005長鷹無人機近期被台國防部披露繞島飛行，圖為BZK-005衍生型BZK-005C，具有「察打一體」功能，最大武器搭載量超過300kg，能挂載多種體制、不同級別的導彈、炸彈。（圖／取自中國國防部官網）

解放軍近日持續在台灣周遭活動，除了軍機軍艦外，再度有無人機繞台。港媒指出，這至少已是第二次無人機繞台，意味著將會常規化部署無人機。

根據國防部發布的軌跡圖，解放軍BZK-005遠程無人機5月2日至5月3日早晨期間，有對台灣向北到南順時針的環島飛行。香港南華早報3日晚間引述觀察人士分析指出，這至少是我國防部第二次檢測到中國無人機進行環島巡邏，這表明無人機部署將成為一項常規行動。

報導還引述觀察人士表示，運-8遠干機或電子戰干擾機的使用表明北京可能正在測試新的電磁戰戰術。據悉，BZK-005無人機的機鼻凸起內有一個衛星數據鏈天線，以幫助它與北京所掌控的中高空衛星連接。

海軍官校前教官呂禮詩分析，解放軍可能通過讓運-8干擾機與BZK-005無人機一起工作，將它們與（無人機的）衛星通信數據鏈系統連接在一起，來測試一些新東西。

澳門軍事專家黃東（Antony Wong Tong）則認為，在最近的行動中，TB-001 和 BZK-005 都被部署在台灣周圍飛行超過一圈，顯示中國無人機的最大航程可能超過2,000公里。他指出，解放軍對「圍島」的常規無人機部署表明其無人機技術已經變得更加成熟和可靠。

此前4月28日國防部首度公布有解放軍TB-001「雙尾蠍」無人機以逆時針方向繞台，當時南華早報即引述北京的海軍專家李杰分析指，越來越多的無人機部署在台灣周圍表明它們將在未來可能的攻擊場景中發揮關鍵作用，「俄羅斯在烏克蘭的戰爭表明，無人機是方便、低成本、強大的現代戰爭武器」，他並強調，「與需要精密發射井和車載發射器的東風系列導彈不同，無人機可以隨時隨地部署」。

北京「遠望智庫」研究員周晨鳴則指出，這不是解放軍第一次部署無人機對台進行常規環島巡邏，但這是台灣第一次看到它們，當時周就預測，派無人機到台灣附近巡邏可能成為例行行動。

解放軍 北京 國防部

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