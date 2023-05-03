拒絕殺豬盤 秦剛訪緬甸：要求嚴厲打擊網路詐騙

緬甸軍政府領導人敏昂萊在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)

在會見緬甸 軍政府領導人敏昂萊後，據中國外交部網站3日公告，國務委員兼外長秦剛 在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙 犯罪，採取切實措施，並及時解救被困中方人員。

秦剛於2到5日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。據中國外交部，秦剛於當地時間2日，分別與緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞舉行會見，與緬甸外長丹穗舉行會談。在與這些人的會談中，中方新聞稿均未指出秦剛提及有關網路詐騙犯罪問題。

據中國外交部3日晚發布訊息，秦剛在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。

秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。他強調，中國政府高度重視，決心嚴厲打擊，中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。

據中國外交部，緬方表示，願和中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。

在此之前，與敏昂萊會見時，秦剛指出，中方支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。

秦剛說，中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，展開農業、教育、醫療等惠民項目，支持緬甸與孟加拉國改善關係。

在此之前，3月下旬時，中國駐緬甸大使曾因跨境網路詐騙犯罪問題，會見緬甸副總理梭突，中國公安部、緬甸國家警察局、泰國國家員警總署還於曼谷舉行了「人口販賣問題三國三邊會議」。