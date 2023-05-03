我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

拒絕殺豬盤 秦剛訪緬甸：要求嚴厲打擊網路詐騙

記者陳政錄／即時報導
緬甸軍政府領導人敏昂萊在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)
緬甸軍政府領導人敏昂萊在內比都會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。(新華社)

在會見緬甸軍政府領導人敏昂萊後，據中國外交部網站3日公告，國務委員兼外長秦剛在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪，採取切實措施，並及時解救被困中方人員。

秦剛於2到5日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。據中國外交部，秦剛於當地時間2日，分別與緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞舉行會見，與緬甸外長丹穗舉行會談。在與這些人的會談中，中方新聞稿均未指出秦剛提及有關網路詐騙犯罪問題。

據中國外交部3日晚發布訊息，秦剛在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。

秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。他強調，中國政府高度重視，決心嚴厲打擊，中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。

據中國外交部，緬方表示，願和中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。

在此之前，與敏昂萊會見時，秦剛指出，中方支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。

秦剛說，中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，展開農業、教育、醫療等惠民項目，支持緬甸與孟加拉國改善關係。

在此之前，3月下旬時，中國駐緬甸大使曾因跨境網路詐騙犯罪問題，會見緬甸副總理梭突，中國公安部、緬甸國家警察局、泰國國家員警總署還於曼谷舉行了「人口販賣問題三國三邊會議」。

緬甸 秦剛 詐騙

上一則

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

延伸閱讀

秦剛赴緬訪問 深化兩國經濟、民生等領域務實合作

秦剛赴緬訪問 深化兩國經濟、民生等領域務實合作
秦剛會晤中亞5國外長 宣布5月將在西安舉辦峰會

秦剛會晤中亞5國外長 宣布5月將在西安舉辦峰會
中烏領袖通話 秦剛：體現中方勸和促談一貫立場

中烏領袖通話 秦剛：體現中方勸和促談一貫立場
中菲外長允化解南海分歧 小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」

中菲外長允化解南海分歧 小馬可仕稱秦剛的訪問「非常有用」

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28
戰鬥救援直升機。（取材自樞密院十號）

美隱形戰機若在中國周邊被擊落…美媒1個理由分析：救不了

2023-05-01 07:00

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…
當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增
美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮