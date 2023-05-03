拒絕殺豬盤 秦剛訪緬甸：要求嚴厲打擊網路詐騙
在會見緬甸軍政府領導人敏昂萊後，據中國外交部網站3日公告，國務委員兼外長秦剛在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪，採取切實措施，並及時解救被困中方人員。
秦剛於2到5日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。據中國外交部，秦剛於當地時間2日，分別與緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞舉行會見，與緬甸外長丹穗舉行會談。在與這些人的會談中，中方新聞稿均未指出秦剛提及有關網路詐騙犯罪問題。
據中國外交部3日晚發布訊息，秦剛在訪問緬甸期間，要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。
秦剛指出，緬甸邊境地區長期盤踞電信網路詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。他強調，中國政府高度重視，決心嚴厲打擊，中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。
據中國外交部，緬方表示，願和中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。
在此之前，與敏昂萊會見時，秦剛指出，中方支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。
秦剛說，中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，展開農業、教育、醫療等惠民項目，支持緬甸與孟加拉國改善關係。
在此之前，3月下旬時，中國駐緬甸大使曾因跨境網路詐騙犯罪問題，會見緬甸副總理梭突，中國公安部、緬甸國家警察局、泰國國家員警總署還於曼谷舉行了「人口販賣問題三國三邊會議」。
上一則
FB留言