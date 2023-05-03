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西安風景區直升機墜毀 央視證實3人遇難

記者陳政錄／即時報導
直升機墜毀事故現場。取自「青蜂俠」影音
直升機墜毀事故現場。取自「青蜂俠」影音

今日稍早傳出，中國西安白鹿倉景區昨發生一起直升機墜落事故，央視新聞下午證實，機上三人不幸遇難，救援工作已經結束，善後處置工作正在展開，事故原因正在加緊調查中。

據央視新聞，2023年5月2日14時許，陝西龍翼通用航空有限公司一架小型民用直升機在西安市灞橋區狄寨原附近墜落，機上三人不幸遇難，救援工作已經結束。

中國正值4月29日到5月3日一連五天的「五一假期」，西安發生的直升機事故也在社交平台上引起討論，有網傳訊息稱，當時直升機駕駛員載著兩名乘客，飛行過程中出現偏移，緊急迫降後墜毀，疑似為該風景區內的直升機飛行體驗項目。

今日稍早，中國青年報旗下影音媒體「青蜂俠」報導，2日，有網友爆料，西安白鹿倉景區一架直升機墜落，流出影音畫面顯示，直升機出現明顯受損，接近解體，現場有人說「白鹿倉的直升機掉到了村民的櫻桃地裡了」，提醒圍觀者不要靠近、觸碰。

報導稱，該白鹿倉景區位於西安灞橋區，風景區內含有直升機飛行體驗項目，但據工作人員3日回應表示，目前正常營業，直升機飛行體驗是一個外包項目，事故具體情況需諮詢運營方。

去年7月，北京十渡風景區也有一架直升機墜毀，造成兩名飛行員遇難，事發後，北京民航部門暫停了風景區內的所有的直升機體驗項目。

北京

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