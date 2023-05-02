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澳門賭場打群架影片瘋傳 8中客遭永久禁止入境

記者林宸誼／即時報導
黑衣男舉起椅子砸向對方。（澳門日報）
黑衣男舉起椅子砸向對方。（澳門日報）

8名中客1日在澳門一家賭場因為下注對賭發生口角，繼而打群架甚至丟椅子。事發後，「賭場上演MMA（綜合格鬥）」影片傳遍社群，澳門當局表示，事件嚴重影響澳門形象，禁止他們再入境。

澳門日報報導，1日在網路流傳多段澳門某一娛樂場上演全武行影片。影片顯示，一名黑衣男子在賭場內與一名白衣男子纏鬥，不斷毆打白衣男子頭部。之後，雙方人馬加入混戰，還有人舉起椅子丟向對方，現場狼狽不堪。

雙方混戰起因是玩「百家樂」，白衣男子把對方視作「反指標」，專與「打對台」。只要對方押閒家，他就押莊家，贏錢後還出言嘲諷，引發雙方互罵，繼而大打群架。

事發後，多支影片昨天在網上瘋傳，形容事件為疫後「賭城風雲」、「賭場上演MMA」，中國網友痛批「丟人」。也有網友認為，影片中未見保安出面制止，賭場明顯失職。

澳門警方證實，事件發生於1日凌晨1時45分。經調查，相信起因是早前兩方賭客因投注「莊」、「閒」引起對罵，雙方數名朋友加入爭執繼而打鬥。期間，多名保安員上前制止將雙方分隔，到場警方人員即時介入處理。

警方表示，打鬥涉及兩方共8名中國男女，已依法處理。其中一名男嫌犯受輕傷，經送往山頂醫院治理後已出院。

澳門保安司長黃少澤1日下午出席活動時強調，事發後相關影片在網路迅速傳播，嚴重影響澳門形象。所以除建議博監局禁止相關人士進入賭場外，也禁止他們再入境澳門。

澳門 社群 賭城

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