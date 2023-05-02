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秦剛赴緬訪問 深化兩國經濟、民生等領域務實合作

記者陳宥菘／即時報導
中國國務委員兼外長秦剛將於2日至5日訪問緬甸，並赴印度參加上合組織外長會議。（歐新社）
中國國務委員兼外長秦剛將於2日至5日訪問緬甸，並赴印度參加上合組織外長會議。（歐新社）

五一連假期間，中國國務委員兼外交部長秦剛赴雲南中緬邊境進行考察，並發表維護中緬邊境穩定，推進中緬友好相關言論。2日，中國外交部進一步透露，秦剛將於2日至5日訪問緬甸，並赴印度參加上合組織外長會議。

中國外交部發言人毛寧2日發布新聞稿表示，習近平曾於2020年初訪緬，秦剛此次出訪，是為落實習近平訪緬成果，深化兩國經濟、民生等領域務實合作，並對緬甸維護穩定、復甦經濟、改善民生、實現可持續發展提供支持。

事實上，中國前外長王毅曾於2021年7月到訪緬甸，是緬甸2021年爆發軍事政變後，首次有中國高層到訪。當時王毅與緬國外長進行會談，並呼籲緬甸軍政府與反對派進行對話。

然而，緬甸爆發軍事政變至今，境內抗爭、動亂仍不斷。此前，秦剛曾於1日於北京會見聯合國秘書長緬甸問題特使海澤，面對緬甸社會的動盪，秦剛表示，緬甸問題背景複雜，內外因素錯亂交織，沒有「速效藥」。

秦剛強調，國際社會要尊重緬甸主權，支持緬甸國內各方各派在憲法和法律框架下，通過政治對話彌合分歧，重啟政治轉型進程。他亦提到，需尊重東協「五點共識」解決緬甸危機的斡旋成果，更稱緬甸作為與中國山水相連的近鄰，「中方比任何國家都希望緬甸實現穩定發展。」

之後，中國五一小長假期間，秦剛再赴中緬邊界的雲南地區進行考察，提出維護中緬邊境穩定，促進中緬友好、中緬雙邊貿易與人員往來等訊息。接下來，他更將親赴緬甸訪問，預期中緬雙方將針對緬甸社會問題、中緬關係進行交流。

另，秦剛此行也將出席4日至5日於印度舉行的上合組織外長會議，將與成員國外長就國際和地區形勢、上合組織各領域合作等問題交換意見。

緬甸 秦剛 王毅

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