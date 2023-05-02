美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）

美國駐北京 大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的線上活動呼籲和中國建立更深入且更完善的溝通管道，美國已準備好要對話，不願冷凍雙邊關係；此外，伯恩斯重申美國的「一個中國政策」，依據台灣關係法 協助台灣自我防衛。

伯恩斯表示，台灣始終是美中關係的核心議題，而美國非常一致，美國沒有改變50年來、基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策；他也確保中方了解，美國認為必須以和平方式解決兩岸分歧，希望中方致力於以和平方式解決爭端，美國拒絕中方所謂保留動武來解決台灣問題的主張。

伯恩斯說，除了美國，日本、南韓、菲律賓、歐盟、北約等，全世界各國都在擔心中國在台海動武，美國高度關注情勢發展；美國也會根據台灣關係法，對台灣提供防禦性武器，確保台灣當局有足夠的防禦力量並建立威懾。

伯恩斯作為駐中大使，一直面臨溝通管道受阻的挑戰，前有中方防疫規範，後有時任眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台，與中國偵察氣球飛越美國上空，中方不時中斷溝通管道。

伯恩斯說，原本打算在去年夏天恢復美國官員在內的對中國交流，在裴洛西訪台後，中方一口氣關閉對美8個不同溝通管道，包含3個重要的軍事領袖溝通管道，以及打擊毒品和對抗氣候變遷的管道。

伯恩斯說，這樣的情況持續了2個月，在中共20大後，他在北京見到了時任中國駐美大使秦剛，以及與時任外交部長兼國務委員王毅；接著拜登總統和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行富有成效的會談。

「在氣球事件之前，我們溝通良好。」伯恩斯說，接著還有美中在軍援俄羅斯的問題上出現公開分歧，為雙邊溝通增加變數；美國認為，美中政府需要更完善且深入的溝通管道，美國準備好要對話來處理重大分歧，希望中方也這麼做。

伯恩斯說，美國希望建立更好、更可靠且更持續的管道，但很難預測美中官方的重新接觸何時會發生，美國無意與中國冷戰或發生衝突，美國尋求在這段關係中追求更大的穩定。