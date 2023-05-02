我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這十款二手車品牌 今年貶值最多

美股重挫 道指大跌逾500點

美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）
美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（路透）

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的線上活動呼籲和中國建立更深入且更完善的溝通管道，美國已準備好要對話，不願冷凍雙邊關係；此外，伯恩斯重申美國的「一個中國政策」，依據台灣關係法協助台灣自我防衛。

伯恩斯表示，台灣始終是美中關係的核心議題，而美國非常一致，美國沒有改變50年來、基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策；他也確保中方了解，美國認為必須以和平方式解決兩岸分歧，希望中方致力於以和平方式解決爭端，美國拒絕中方所謂保留動武來解決台灣問題的主張。

伯恩斯說，除了美國，日本、南韓、菲律賓、歐盟、北約等，全世界各國都在擔心中國在台海動武，美國高度關注情勢發展；美國也會根據台灣關係法，對台灣提供防禦性武器，確保台灣當局有足夠的防禦力量並建立威懾。

伯恩斯作為駐中大使，一直面臨溝通管道受阻的挑戰，前有中方防疫規範，後有時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，與中國偵察氣球飛越美國上空，中方不時中斷溝通管道。

伯恩斯說，原本打算在去年夏天恢復美國官員在內的對中國交流，在裴洛西訪台後，中方一口氣關閉對美8個不同溝通管道，包含3個重要的軍事領袖溝通管道，以及打擊毒品和對抗氣候變遷的管道。

伯恩斯說，這樣的情況持續了2個月，在中共20大後，他在北京見到了時任中國駐美大使秦剛，以及與時任外交部長兼國務委員王毅；接著拜登總統和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行富有成效的會談。

「在氣球事件之前，我們溝通良好。」伯恩斯說，接著還有美中在軍援俄羅斯的問題上出現公開分歧，為雙邊溝通增加變數；美國認為，美中政府需要更完善且深入的溝通管道，美國準備好要對話來處理重大分歧，希望中方也這麼做。

伯恩斯說，美國希望建立更好、更可靠且更持續的管道，但很難預測美中官方的重新接觸何時會發生，美國無意與中國冷戰或發生衝突，美國尋求在這段關係中追求更大的穩定。

台灣關係法 北京 裴洛西

上一則

解放軍東部戰區發文 五一假期備戰涵蓋武警、民兵

延伸閱讀

裴洛西批中國環台軍演「懦弱」 透露訪烏之旅極危險

裴洛西批中國環台軍演「懦弱」 透露訪烏之旅極危險
學者：中國拖延美國大使遞交國書 凸顯關係冰凍

學者：中國拖延美國大使遞交國書 凸顯關係冰凍
伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復

伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復
中共中央對外聯絡部長 會晤美駐中國大使

中共中央對外聯絡部長 會晤美駐中國大使

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
快看世界／用路人地獄？ 2500隻羊群過馬路成奇觀

快看世界／用路人地獄？ 2500隻羊群過馬路成奇觀