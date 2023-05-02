共軍東部戰區發文 五一假期備戰涵蓋武警、民兵

共軍東部戰區發文表示假期間官兵仍枕戈待旦。（取自東部戰區公眾號）

正值中國五一的五天連續假期，但共軍 東部戰區仍動作頻頻。據共軍東部戰區公眾號2日發文表示，在假期間，東部戰區各部隊仍相繼展開戰備拉動和應急處突演練，確保官兵始終保持在「戰鬥狀態」，強調「戰爭沒有預演、備戰永不鬆懈」，範圍還蓋陸海空三軍、新兵、武警部隊和民兵部隊。

據共軍東部戰區融媒體中心透過官方公眾號發文內容，東部戰區第71集團軍某旅，在五一假期來臨之際，進行戰備拉動演練，五一假期間，第71集團軍某旅仍嚴密組織戰備拉動演練，第72集團軍某旅野外駐訓營區、第73集團軍某防空旅等，也進行以實戰為背景的戰備拉動演練。

同時，共軍東部戰區第73集團軍某新兵團，在假期間展開戰備教育 ，強化新兵戰備意識；東部戰區海軍某岸勤部進行實戰背景下的消防演練。

另，東部戰區多部隊和旗下新訓旅，組織戰備動員教育、節日戰備演練、裝備維護檢查等，還有空軍雷達兵某部展開戰備形勢教育、槍彈安全檢查、應急處突演練，確保部隊隨時「拉得出、打得贏」。