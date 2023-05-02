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中國油氣探勘新突破 新疆「順北10號帶」證實富含油氣

記者陳宥菘／即時報導
中國順北油氣田。（取自央視）
中國順北油氣田。（取自央視）

中國油氣探勘最新突破。上海證券報2日報導，位於新疆塔里木盆地內的順北油氣田10號帶，其中第一口探井「順北10X井」經測試獲得高產油氣流，日產氣60萬方，該發現證實了順北10號斷裂帶確實富含油氣，是「深地一號」油氣探勘工程的重大突破。

順北油氣田位於塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠內，「順北10X井」井深8591公尺，是順北油氣田第50口垂直深度超過8000公尺的超深井。中國石化表示，順北油氣田中部共有6條斷裂帶，日前除了10號斷裂帶，其餘均已實現突破。而「順北10X井」是10號斷裂帶的第一口重點預探井，如今的突新，證實了順北油氣田中部油氣區整體蘊含油氣，且連結成片，對未來勘探和開發10號條帶規模儲量意義重大。

報導指，過去曾有專家斷言8000公尺以下是油氣勘探的「禁區」，此次的發現突破傳統認知，石油保存下限確實有可能在8000公尺以下。

中國石化表示，「順北10X井」的探鑽過程應用了鑽井提速、軌跡控制等關鍵技術，通過「緻密封堵防漏堵漏技術」和「微納米成膜井壁穩定技術」，有效提升深層井鑽探的安全與效率，方能在這次探鑽取得重大突破。

此外，研究探勘人員不斷深化地質理論，形成「超深層斷控縫洞型油氣成藏」理論。同時，包含「超深層儲層立體成像」技術和「縫洞體精細雕刻」技術不斷創新，斷裂識別精度從30公尺提高至15公尺，並應用在1.4萬平方公里的地震資料處理中。目前這些技術已經成功應用於上百口井，產能規模累積超過200萬噸。

公開數據顯示，中國陸地深層、超深層油氣資源達671億噸，占中國全國資源總量的34%，勘探開發極具潛力。報導稱，順北油氣田油藏具有超深、高溫、高壓等特點，油儲層平均埋藏深度超過7300公尺，是世界陸上最深的商業開發油氣田之一。

近年，「深地一號」油氣井多項工程持續刷新亞洲紀錄，至今已落實4億噸級油氣區，累計油氣產量突破770萬噸，成為近10年來塔里木盆地油氣勘探的亮點。公開資料顯示，「深地工程推動超深層實現新突破」被國家能源局列入2022年全國油氣勘探開發10大標誌性成果。

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