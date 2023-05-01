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中國房市熱度消退 4月百大房企銷售月減14.4%

中央社／上海1日電
中國房市熱度稍減。（新華社）
中國房市熱度稍減。（新華社）

相較於去年的情況，今年中國的房地產市場雖然略有回溫，然而動能仍然不足。據統計，對比今年3月，4月中國百大房企的總銷售額月減14.4%。

中國自去年下半年起逐步放鬆對於房地產業的監管限制，而各地方政府接連端出包含補貼、降費等政策，刺激買房，盼望藉由房地產業振興，帶動消費與經濟復甦。

據第一財經報導，在去年比較基期較低的情形之下，今年前4個月，有超過6成的百大房企單月業績呈現年增長，其中有超過3成的房企的年漲幅在50%以上，少數企業的漲幅超過100%。

然而，若進一步分析今年前4個月的整體走勢，由於市場需求在第1季集中釋放後，市場熱度消退，百大房企的銷售趨勢逐步放緩。

報導引述房地產分析機構克而瑞發布的4月銷售資料顯示，中國百大房企實現的銷售金額為人民幣5665.4億元（約美元819億元），月減14.4%；另一間房地產分析機構億翰智庫的資料則顯示，百大房企中約有6成單月銷售額較3月下降，進一步分析前30大，則僅有4家的銷售額較3月增加。這些數據顯示市場持續向上的動力仍顯不足。

報導引述一名在華南地區的房企市場分析相關人士表示，過去數週，除了一線和二線的核心地區仍有較好表現之外，三四線城市頗為慘澹，即便有多重振興政策，但近期的銷售表現依舊不佳；另有業內人士認為，目前房地產市場降溫的原因在於購房者對於房地產的信心尚未完全恢復。

據克而瑞統計，目前一線城市的市場熱度仍然較高，雖然4月銷售額整體微幅下跌11%，然而前4個月累計銷售額年增21%；二三線城市的市場熱度降溫明顯，整體成交金額月減幅度達30%。

克而瑞指出，剛需轉弱是有可能發生的情形，若是後續地方政府能提出更多利多政策，整體房地產市場的成交情形仍可能穩中微增。

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