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中國出生率低迷 育兒成本相對GDP全球第2高

中央社／台北1日電
中國出生率逐漸下探，育兒成本愈來愈高。圖為中國五一勞動節盛況。（歐新社）
中國出生率逐漸下探，育兒成本愈來愈高。圖為中國五一勞動節盛況。（歐新社）

根據最新公布的報告，中國育兒成本是全球最高的國家之一，與人均GDP相較僅次於韓國居全球第2。鑑於當前中國出生率低迷不振，這項報告同時呼籲中國當局，需給與育齡家庭更多支持。

香港南華早報4月30日報導，中國正面臨因低迷出生率導致的迫切人口危機，部分原因在於目前已捨棄一胎化政策所造成的影響，且印度將在今年中取而代之成為全球人口最大國。

據中國專研人口和相關公共政策議題智庫「育媧人口研究」公布報告，在中國撫養孩子至18歲所需成本，約是人均國內生產毛額（GDP）的6.9倍，高居世界第2，僅次於韓國的7.79倍。

相形之下，德國是3.64倍，大約只有中國的1/2；澳洲與法國分別是2.08倍和2.24倍，不及中國的1/3。研究報告說，2022年韓國與中國出生率都是全球最低的國家之一，每個婦女分別只生0.78和1.1個小孩。

報告指出，育兒成本高確實是影響家庭生育和養育的重要因素之一。有鑒於此，北京當局需要以國家級的規模推行政策，以降低育齡家庭的育兒成本。

報告舉例，具體措施包括現金、稅賦與購房的補貼，建置更多的托兒所，不分男女的性別平等產假，引進外籍保母，推動彈性工作形式，確保單親媽媽權益，使輔助生育技術合法化，以及改革升學入學制度等。

「中國國家衛生和計劃生育委員會」2017年的全國性調查發現，育齡婦女不想要太多小孩的原因，77.4%表示經濟負擔沉重，其次是覺得自己太老了，還有就是沒人照顧小孩。

而育媧人口研究的報告估計，在中國撫養孩子從出生到17歲需要花費人民幣48.5萬元（約美元7萬元），若是從出生撫養至大學畢業，則父母得準備至少62.7萬元（約美元9萬元）。

根據中國國家統計局，2021年，中國勞工平均年收入是10.5萬元（約美元1.5萬元）。

此外，中國育兒的撫養成本城鄉差異懸殊。都會區把孩子從出生養育至17歲得花63萬元，相當於村鎮的2倍餘。一線大城如北京上海，養孩子到17歲得耗費96萬9000元（約美元14萬元）和102萬6000元（約美元15萬元）；但在西藏只需29萬3000元（約美元4.2萬元）。

2022年中國出生率創新低，平均千分之6.77，總人口數略高於14.1億人，比2021年減少85萬人，新生兒數956萬，創下數十年來的最低，而且是首次新生兒數不到1000萬。

聯合國預估，印度人口數將逼近14億3000萬人，即將超越中國成為全球人口最大國。

德國之聲（DW）今年1月間報導，美國威斯康辛大學中國人口問題專家易富賢表示，中國人有3大難題：養不起、不願意生和生不了孩子。養不起因物質條件不滿足，比如住房壓力、可支配收入低等。

他說，不願生則是出自於心理因素，中國衛健委2021年的生育意願調查，平均每個中國女性只願意生1.6個，低於台灣的2.1和香港的1.8。

易富賢表示，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1%到3%，至2020年劇增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。

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