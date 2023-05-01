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時代眼淚 傳台資太平洋百貨上海末店恐不續約

記者黃雅慧／上海即時報導
太平洋百貨徐匯店位處徐家匯商圈一級戰區，附近還有東方商廈、港匯恒隆廣場、匯金百貨、上海六百與美羅城等大型商場。(記者黃雅慧／攝影)
太平洋百貨徐匯店位處徐家匯商圈一級戰區，附近還有東方商廈、港匯恒隆廣場、匯金百貨、上海六百與美羅城等大型商場。(記者黃雅慧／攝影)

正當上海徐家匯商場在官方「五五購物節」、「徐家匯消費季」下努力推出活動搶錢時，近日中國大陸網路傳出，在上海商圈屹立30年的台資百貨品牌太平洋百貨租約在今年到期後可能不續約，這意味上海最後一家太平洋百貨可能也將關門。但相關訊息目前尚未獲得證實，記者詢問太平洋百貨商家人員也都表示不便回應。

為了吸引人流，太平洋百貨門面還裝設裸眼3D螢幕，希望能吸引消費者目光。(記者黃雅...
為了吸引人流，太平洋百貨門面還裝設裸眼3D螢幕，希望能吸引消費者目光。(記者黃雅慧／攝影)

記者實地探詢太平洋百貨現況，受到五一連假與購物節活動，太平洋百貨人流量還可以，不過三樓以上衣鞋等櫃位顯得冷清。一個在百貨進駐十多年知名內衣品牌商戶向記者表示，他們目前在上海僅在該百貨有櫃位。但當問及百貨公司後續，可以明顯感受該工作人員謹慎態度，他說該類敏感問題不便回答，僅淡淡說一句「會有離開的，但也會有新的進駐」。

雖然太平洋百貨公司雖位處徐家匯商圈，但高樓層的服飾牌櫃位五一連假期間依然生意冷清...
雖然太平洋百貨公司雖位處徐家匯商圈，但高樓層的服飾牌櫃位五一連假期間依然生意冷清。(記者黃雅慧／攝影)

公開資料顯示，太平洋百貨集團為台北太平洋SOGO百貨集團事業之一。太平洋SOGO百貨創立於1987年11月11日，為綜合型百貨事業體。1993年開始進入大陸百貨零售市場，成立上海太平洋百貨有限公司。大陸企業資訊系統「企查查」的訊息顯示，目前股東為太平洋控股與上海徐家匯商城有限公司共同持股，其中前者持股72%，為實控人。

太平洋百貨公司部分樓層內的櫃位幾乎沒有什麼顧客上門。(記者黃雅慧／攝影)
太平洋百貨公司部分樓層內的櫃位幾乎沒有什麼顧客上門。(記者黃雅慧／攝影)

太平洋百貨早年在上海共開設三家商場：淮海店、不夜城店與徐匯店。在1990年代至2000年間是上海最紅火的商場之一。但受到市場飽和、電商衝擊等因素影響，太平洋百貨淮海店在2016年底便因租約到期後就不再續約；位於靜安區的太平洋不夜城店也在2020年租約到期後也交還業主。目前僅存的徐匯店如果不再續約，太平洋百貨可能就將退出上海市場。

中國基金報此前報導表示，對於太平洋百貨租約到期、可能撤出的消息，大部分櫃台都知曉此事，並給出肯定回答「不是聽說，是肯定。」報導引述百貨三樓一名商戶說：「8月底這裡就結束了。」

一位接近太平洋百貨的人士告訴中國基金報，「這些年，人們經常說，實體消費場所需要創新，但有難度。」和線上經濟比，實體商場的負擔很重，大幅度創新實現起來並不容易。

事實上，太平洋百貨位處徐家匯商圈一級戰區，附近還有東方商廈、港匯恒隆廣場、匯金百貨、上海六百與美羅城等多家大型商場。為吸引人流，太平洋百貨門面裝設裸眼3D螢幕吸引消費者目光。但內部櫃位品牌仍以傳統品牌、生活用品為主，餐廳家數較少。對街的美羅城則主打年輕人，有較多的吃食、年輕衣物品牌。

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