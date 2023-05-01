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中國五一假期 廁所排隊3小時 西安古城像「攻城」

記者陳言喬／即時報導
長沙文和友（餐廳）戶外排了長長的隊，取號排隊竟達到驚人的4位數。（取材自微信）
長沙文和友（餐廳）戶外排了長長的隊，取號排隊竟達到驚人的4位數。（取材自微信）

中國五一假期各地人滿為患，多處景點都出現爆棚的人潮，甚至打破疫情前的容納人數紀錄，在西安老城牆，登城的人密密麻麻被形容是來「攻城」的；在上海迪士尼樂園，熱門項目排隊3.5小時才能玩到。

綜合媒體報導，中國各地景區出現「報復性」出遊人潮，西安網友說，「原來最美的風景是人擠人」，西安城牆下方滿滿是等著登城的遊客，被戲稱是在古裝電視電影劇中才出現的「攻城戰」。網友稱，攻城都沒這麼多人，走慢了，鞋都會被踩掉。

在上海，光一個外灘濱水區暫態峰值達4.5萬人，累計總客流42.5萬人次，外灘再現「開關式過馬路」，武警和交警組成的拉鍊式人牆再度上演，隔離人車維護安全。上海警方預測，今年五一期間遊客較2019年疫情前同期增加兩到三成，外灘濱水區域日均客流總量將達到60萬人。

上海迪士尼樂園五一期間的門票幾乎售光，最熱門的幾個項目，等候時間至少2小時，有的甚至達到210分鐘。

成都大熊貓基地，遊客排隊看「女明星」、「花花」，排隊2小時，看熊貓3分鐘。江西南昌滕王閣景區，遊客遊覽景區半小時，廁所排隊3小時。

湖南長沙，五一首日酒店訂單量，同比去年增長685%，景區門票同比增長724%。媒體稱長沙有一半人都在「五一」排隊。五一商圈上午10點，超級文和友門口就排起了長長的隊伍，長度達到數百米。到了下午5點左右，有網友去超級文和友取號，號碼已經排到了四位數，前面還有300多桌等待用餐。

就連半夜也是人滿為患，在長沙五一廣場、解放西凌晨2點要叫車，同時有200多人在搶車。

五一期間，西安的城牆擠滿準備登城的遊客，被形容是在「攻城」。（取材自微信）
五一期間，西安的城牆擠滿準備登城的遊客，被形容是在「攻城」。（取材自微信）

迪士尼 疫情 樂園

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