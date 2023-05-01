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中國應對南海爭議新招：在西沙群島開火鍋店

記者陳政錄／即時報導
中國在西沙群島設立三沙市政府後，持續進行對該地的建設，以強化主權申索。（取材自「南海的浪濤」微博）
中國在西沙群島設立三沙市政府後，持續進行對該地的建設，以強化主權申索。（取材自「南海的浪濤」微博）

中國近日在具有主權爭議的南海西沙群島採取一項軍事以外的行動，據中國知名軍事博主「南海的浪濤」發文，4月26日，三沙永興島第一家火鍋店──寬窄巷子三沙店，正式揭牌開業，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活」。南華早報稱，這是中國為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，所採取的最新軟性措施。

據「南海的浪濤」發文內容和曝光畫面，這家寬窄巷子三沙店火鍋，是繼先前引進海南本土飲食品牌──椰語堂福山咖啡店後，中國在永興島上又新增的一處商業服務場所，設有8個獨立包廂和5個室外桌位，能同時容納120人用餐。

據悉，這家火鍋店食材都由當日空運配送，一名駐島工作人員陳佳雯說，每個包廂設計都很有「國潮」風範，「上的各種設施配備都越來越齊全了」。協助經營的一名副總經理王盼盼表示，寬窄巷子三沙店的開業致力於更好地服務三沙，豐富駐島軍警民的物質文化生活。

香港南華早報報導，南海是國際重要航道，北京以歷史「九段線」主張大部分的水域屬於中國。西沙群島由約30個島嶼組成，永興島是西沙群島之宣德群島的島嶼，面積最大，除兩岸對其主權存在爭議外，越南也主張在該區域擁有主權。

不過，隨著中國於2012年5月在永興島設立「三沙市人民政府」後，北京不斷在島上大興土木、加派人手、駐軍，包括軍民兩用機場、學校、銀行、醫院、郵局、百貨相繼啟用，還陸續部屬防空飛彈系統、鷹擊反艦導彈系統、進駐軍事偵搜雷達等，透過軟硬兩手，強化在南海地區的主權申索。

中國在西沙群島的永興島上開火鍋店。（取材自「南海的浪濤」微博）
中國在西沙群島的永興島上開火鍋店。（取材自「南海的浪濤」微博）

北京 越南 咖啡

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