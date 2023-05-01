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香港私家車 7月起可直接開進廣東

記者陳政錄／即時報導
「澳車北上」政策實施後，廣東省政府發布的新管理辦法，也包含「港車北上」計畫。圖為在港珠澳大橋上行駛的私家車資料照。（香港中通社）
「澳車北上」政策實施後，廣東省政府發布的新管理辦法，也包含「港車北上」計畫。圖為在港珠澳大橋上行駛的私家車資料照。（香港中通社）

在港版國安法實施後，中國大陸進一步推動粵港澳大灣區融合，據廣東省5月1日發布的管理辦法，香港車主只要年滿18歲，持「港澳居民來往內地通行證」就可申請名下機動車入出中國大陸。按照規定，獲准後，香港機動車車主自7月1日零時起，就可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。

據羊城晚報報導，「廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法」1日公布，宣告「港車北上」時代來臨。

根據管理辦法，香港車主只要年滿18周歲、持有港澳居民來往內地通行證，本人名下登記持有1輛香港機動車（車長小於6公尺且含駕駛人座位數不超過8座的非營運小型載客汽車），就可以申請入出內地（中國大陸）。

辦法規定，從2023年6月1日9時起，開始接受香港機動車車主申請，7月1日零時起，符合條件的香港機動車車主預約通關獲准後，就可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。

據陸媒報導，預計約有45萬名香港車主，將享受到這一政策，此舉可大陸降低粵港澳大灣區中，跨境車輛的使用成本，香港車主無須再向大陸海關提供銀行保函等形式擔保，對港澳跨境車輛保險實行「等效先認」，無須另行投保大陸交通強制險，香港車主不用出香港即可網路申辦。

不過，辦法也規定，目前香港機動車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸入出，在廣東省範圍內行駛，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。

華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛指出，「港車北上」讓香港居民駕車往來粵港兩地更為便利，此舉可加強粵港經貿往來和人文交流，促進香港更好融入大灣區發展。

在此之前，澳門也已於今年元旦起，實施「澳車北上」政策，截至今年4月初，進出境澳門單牌車通關量已逾10萬輛次。

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